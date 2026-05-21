JLL rekryterar Johan Wallin

Johan Wallin tillträder som Director och tillför teamet gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen. Med 13 års bakgrund inom hyresgästrådgivning från CBRE och Svefa har Johan Wallin omfattande kunskap om såväl globala som lokala företag och organisationers lokalbehov. Hans kompetens och branschkännedom kommer att vara en viktig förstärkning för JLL:s hyresgästrådgivning, skriver bolaget i en kommentar.

– Vi ser en alltmer aktiv marknad och är glada att välkomna Johan till JLL, säger Johan Sosa, Head of Tenant Representation.

– Jag ser fram emot att börja på JLL och att bidra med mina erfarenheter och utvecklas tillsammans med ett skickligt team, säger Johan Wallin.

Johan tillträder sin nya roll den 10 augusti 2026.