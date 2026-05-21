Johan Wallin, JLL.

JLL rekryterar Johan Wallin

JLL rekryterar till Tenant Representation och förstärker teamet med Johan Wallin.

Annons

Johan Wallin tillträder som Director och tillför teamet gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen. Med 13 års bakgrund inom hyresgästrådgivning från CBRE och Svefa har Johan Wallin omfattande kunskap om såväl globala som lokala företag och organisationers lokalbehov. Hans kompetens och branschkännedom kommer att vara en viktig förstärkning för JLL:s hyresgästrådgivning, skriver bolaget i en kommentar.

– Vi ser en alltmer aktiv marknad och är glada att välkomna Johan till JLL, säger Johan Sosa, Head of Tenant Representation.

– Jag ser fram emot att börja på JLL och att bidra med mina erfarenheter och utvecklas tillsammans med ett skickligt team, säger Johan Wallin.

Johan tillträder sin nya roll den 10 augusti 2026.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 13:31

Slår till och köper 40 000 kvm populär handel

Bolaget gör sin andra investering i Sverige.

Episurf rekryterar från Balder och Tenzing

Plockar nyligen utsedd tillförordnad vd från Tenzing.

Snabbväxaren sätter inte storleken främst

FV Fokus Urfrågning av Filip Persson, vd på SLP.  Förvärvstrategin.  Samarbetet med kommunerna.  Spekulationsvågen.
Krönika

Det har plötsligt blivit svårare än på länge

Allt mer komplext att investera i fastigheter generellt, och i bostäder i synnerhet. Motstridiga signaler försvårar kalkylen.

Motstridigt besked: Brist på lokaler i CBD

Efterfrågan har ökat rejält inom segmentet.

Uppsala kommun och Länsstyrelsen i konflikt

Regeringen får avgöra utdragen process om centralt område.

Arkitektfirma flyttar till landmärke

Lämnar city för Södermalm.

Skanska säljer byggrätter för 290 mkr till Obos

Nästan 200 bostäder planeras.
Porträttbild på Karl Palm

Hufvudstaden om upprivna miljözonen: ”Välkommet”

”Beslutsunderlaget har inte varit tillräckligt genomarbetat.”

Lovable hyr av AMF i Urban Escape

Gör stor förhyrning i centrala Stockholm. FV berättar om lokalerna.

Storbolag söker lokaler för nytt HK

Väljer bort Stockholms CBD. Nobbar även Kista.

Nio hyresgäster på jakt efter totalt 90 000 kvm kontor

Bildextra: Batljans sjätte till börsen

En sjunde notering kan komma redan i höst.

Lansa köper från Peab

Upprepar nästan tidigare transaktion.

Podd: Anneli Jansson om bolagets förändring

”Vi har gjort en otroligt stor resa på den finansiella sidan i bolaget.”

Miljözon i Stockholm skrotas – fastighetsägare pustar ut

”En seger för det sunda förnuftet”, säger Dennis Wedin (M).

 Tillbaka till förstasidan