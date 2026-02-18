JLL expanderar med sex nya till projekt

JLL expanderar kraftigt inom Project & Development Services (P&DS) och förstärker teamet med sex medarbetare.

– Vi ser en alltmer aktiv marknad med ett stort uppdämt investeringsbehov. Därför är vi extra glada att välkomna sex erfarna kollegor som förstärker vår kapacitet att leverera teknisk rådgivning och projektledning av högsta klass till våra kunder, säger Max Keysberg, Head of Project & Development Services.

De sex nya medarbetarna:

Jan Pekarek är en erfaren besiktningsman och arbetar inom JLLs Building Consultancy Team. Han som nyligen har flyttat från Tjeckien bidrar med omfattande erfarenhet och kommer att arbeta med projektmonitoring, projektledning och särskilt Due Diligence uppdrag.

Alexandra Beronius stärker teamet i Göteborg och hon har en dynamisk bakgrund med erfarenhet från såväl produktion som projektledning. Närmast kommer Alexandra från Jernbro där hon arbetat med ny- och ombyggnad av kommersiella projekt i både offentlig och privat kontext. Med sin erfarenhet kommer

Martin Aruste har över 20 års erfarenhet av att leda komplexa fastighetsprojekt. Han kommer senast från Red Management där hans uppdrag inkluderade utvecklingen av både kontorsfastigheter och bostäder. Han kommer att leda större utvecklingsprojekt i Stockholm.

Alexander Tchibaline förstärker teamet med en unik strategisk och operativ tyngd. Även han kommer från Red Management där han, utöver att sitta i ledningsgruppen, har drivit några av Stockholms mest komplexa projekt.

Johanna Pernbom ansluter som senior projektledare med gedigen erfarenhet inom projektledning och strategisk rådgivning. Hon kommer senast från Forsen där hon har arbetat som projektledare för både hyresgästanpassningar och strategiska analys och planeringsprojekt.

Jesper Doherty anslöt till JLL i januari som intern. Han studerar sin sista termin och examensarbete på sin masterutbildning på KTH.