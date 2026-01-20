JLL bäst på säljrådgivning 2025

Det mest framgångsrika rådgivningsbolaget på transaktionsmarknaden under 2025 var JLL. Bolaget hamnar i topp när MSCI räknat samman konsulthusens säljvolymer. CBRE blev tvåa och Nordanö trea.

JLL tar därmed över tronen från Tango som vann i fjol.

– Att JLL toppar MSCI:s ranking är först och främst väldigt roligt som ett kvitto på en massa hårt arbete som teamet lagt ned under året. Vi är stolta över att få förtroendet att representera våra kunder i både stora och små affärer, men att toppa rankingen i MSCI ser jag som ett kvitto på att det här teamet kan hantera marknadens största och mest strategiska affärer och att vi när det behövs göra det med väldigt kort varsel och anpassat till situationen, säger Daniel Anderbring, head of capital markets vid JLL.

Bland JLL:s största säljuppdrag under 2025 finns Midstars stora hotellförsäljning till Capman där svenska fastigheter för 4 miljarder kronor ingick, M&G:s stora kontorsaffär med Alecta Fastigheter i centrala Stockholm och Regios miljardförsäljning av industrifastigheter till Greykite. JLL hade säljuppdraget i tre av de 20 största affärerna under 2025.

– 2025 var ett starkt år för transaktionsmarknaden och 2026 har fått en bra start. Den här placeringen inspirerar oss att fortsätta höja ribban, utveckla teamets kompetens och vinna kundernas förtroende framåt, säger

På fjärde plats i MSCI:s och Fastighetsvärldens sammanställning kom Cushman & Wakefield och på femte plats hamnade Catella.

– Stort grattis till vinnarna av MSCI:s och Fastighetsvärldens årliga mäklarranking! Den stora islossningen på transaktionsmarknaden som många hade hoppats på uteblev, men vi såg ändå en 20-procentig förbättring jämfört med volymerna 2024. Årets topprankade rådgivare har uppenbart gjort ett starkt arbete med att dra affärer i mål i det rådande marknadsklimatet, säger Pontus von Polgar Jacobson vid MSCI.

– Vi är glada över samarbetet med Fastighetsvärlden kring att samla och sammanställa den data som ligger till grund för denna årliga ranking. Samtidigt är vi övertygade om att transaktionsmarknaden har ett mycket spännande 2026 framför sig och ser fram emot att fortsatt noggrant följa aktiviteten, säger han.

15 största säljrådgivarna 2025:

1. JLL 15,2% 2. CBRE 13,2% 3. Nordanö 9,8% 4. Cushman & Wakefield 8,8% 5. Catella 8,5% 6. Tango 8,2% 7. Colliers 7,0% 8. Savills 6,3% 9. Northcap Advisory 5,5% 10. Newsec 3,4% 11. Hedman Modée & Partners 2,7% 12. Fredegårds Fastighetsbyrå 1,8% 13. New Property 1,7% 14. Novier 1,6% 15. Svefa 1,5%

Källa: MSCI

Största klättrare:

CBRE +5,5 Northcap +3,9 JLL +3,3 Catella +1,1

(ökning av marknadsandel angiven i procentenheter)

Källa: MSCI

Flest genomförda försäljningar 2025:

1. Catella 27 2. Tango 23 3. Colliers 21 4. Newsec 20 5. Cushman & Wakefield 18 6. New Property 16 7. JLL 15 8. CBRE 15 9. Fredegårds Fastighetsbyrå 13 10. Svefa 12

(Listan avser genomföra försäljningar med ett fastighetsvärde över 40 miljoner kronor)

Källa: MSCI