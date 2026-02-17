JLL: Återhämtning i Norden

Den nordiska fastighetsmarknaden har lämnat stabiliseringsfasen och gått in i en selektiv återhämtning. Bättre finansieringsförutsättningar och ökad pristransparens bidrar till högre transaktionsaktivitet men med en ojämn utveckling mellan segment och geografi.

Under 2025 uppgick transaktionsvolymerna i Norden till cirka 33 miljarder euro – en tydlig uppgång jämfört med året innan men fortfarande under historiska nivåer.

– Återhämtningen är i full gång om än något selektivt. Kapitalet söker främst stabila kassaflöden och attraktiva lägen samtidigt som en mycket stark obligationsmarknad har förbättrat finansieringsvillkoren och pressat bankernas marginaler, säger Thomas Persson, Head of Capital Markets Nordics.

Makrobilden är mer stödjande när vi går in i 2026. Inflationen är mer kontrollerad och styrräntorna ligger nära neutrala nivåer på många marknader. I Sverige drivs återhämtningen i ökande grad av hushållen. 2026 är ett tydligt skattesänkningsår med lägre skatt på arbete, pensioner och sparande samt sänkt livsmedelsmoms, vilket stärker realinkomster och inhemsk efterfrågan.

Finansieringsklimatet har också förbättrats ytterligare med obligationsmarknaden som stark drivkraft. För många bolag erbjuds i dag hög likviditet och mycket pressade kreditspreadar. Detta ökar konkurrensen om krediter och bidrar till lägre bankmarginaler.

Polariseringen är tydlig även på tillgångssidan. Kapitalet koncentreras till fastigheter med stabila kassaflöden och starka lägen. Bostäder framstår som det mest defensiva segmentet, industri- och logistikfastigheter gynnas av strukturella drivkrafter och höga värderingar på aktiemarknaden samtidigt som kontorsmarknaden är fortsatt tudelad mellan prime och sekundära objekt. För handelsfastigheter sker en gradvis stabilisering men skillnaderna mellan lägen och format består.

Fokusartikeln The Stockholm advantage belyser varför Stockholm intar en särställning bland Europas städer. Kombinationen av demografisk medvind, stark kapitalattraktion och ett ledande ESG- och styrningsramverk stärker stadens långsiktiga konkurrenskraft och gör Stockholm attraktivt för investerare med fokus på hållbar och skalbar tillväxt.