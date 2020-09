JLL anställer två

JLL expanderar och rekryterar två inom Office and Industrial Leasing. Filip Personne och Anna-Mona Jarallah.

Filip Pesonne kommer närmast från Balder där han har arbetat med fastighetsförvaltning. Dessförinnan arbetade han med uthyrning på Atrium Ljungberg. Anna-Mona kommer direkt från KTH där hon har tagit en civilingenjörsexamen inom Samhällsbyggnad. Vid sidan av sina studier har hon arbetat på flertalet fastighets- och byggbolag, däribland JM, Veidekke och senast Cushman & Wakefield.

De båda började på JLL den 31 augusti.

– Med Filip och Anna-Mona får vi in två duktiga och drivna medarbetare som stärker upp vårt uthyrningsteam. Med en ökad efterfrågan på större uthyrningsuppdrag blir båda ett tacksamt tillskott till oss på JLL, säger Theodor Jarnhammar, Head of Office and Industrial Leasing på JLL.