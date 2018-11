JLL: 40.000 kvm mer flexibla kontor hittills i år

Trenden med flexibla kontorslösningar blir allt mer påtaglig. I en rapport från JLL konstateras att volymen flexibla kontorslösningar ska öka ytterligare.

– Hittills under 2018 har avtal om mer än 40.000 kvm tecknats med olika aktörer som erbjuder flexibla kontorslösningar, enligt JLL:s siffror. Dessa aktörer har identifierat ett behov på marknaden som fastighetsägare inte riktigt har kunnat svara upp mot. Vi tror att kravet och behovet av främst flexibilitet kommer att bestå och påverka ägare, investerare och hyresgäster, säger Cecilia Gunnarsson, analyschef, JLL Sverige.

JLL släppte nyligen rapporten ”Disruption or Distraction”, en fördjupad analys av den ökande andelen flexibla kontorsytor i Europas 20 största marknader*. Sektorn har mer än fördubblats sedan 2014 och väntas växa med upp till 30 procent per år under de kommande fem åren.

I de mest centrala lägena väntas marknadsandelen överstiga 15 procent inom loppet av fem år. Någon specifik prognos för Stockholm har JLL inte gjort.

Som ett gensvar överväger vissa ägare och utvecklare att skapa egna flexibla koncept, bland annat genom samarbeten med befintliga leverantörer av flexibla kontorslösningar eller genom att titta på sammanslagningar och uppköp. Antalet koncept som initierats av fastighetsägare ökar i städer som London, Paris och Amsterdam, där de står för 25% av de flexibla ytorna.