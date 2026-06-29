Jimmie Ahlgren. Foto: Edvin Asteberg

Jimmie Ahlgren ny chef för White i Malmö

White Arkitekter utser Jimmie Ahlgren till ny kontorschef i Malmö. Han tillträder den 10 augusti. Ahlgren efterträder Martin Sundberg, som varit kontorschef i Malmö sedan 2017 och nu lämnar White efter nära 20 år i företaget.

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Jimmie Ahlgren är i dag marknadschef och tillförordnad kontorschef i Stockholm. Han har tidigare varit kontorschef i Halmstad och har under sina år på White haft flera ledande roller med fokus på affärsutveckling, marknad och verksamhetsutveckling.

– Malmö är en av Nordens mest spännande städer när det gäller arkitektur och hållbar samhällsutveckling. Vårt team i Malmö är engagerat i många spännande projekt både lokalt i regionen och internationellt, och har en stor potential att ytterligare stärka Whites position på båda fronterna. Jimmie har den erfarenhet, det engagemang och den drivkraft som krävs för att leda den utvecklingen. Jag vill också rikta ett varmt tack till Martin Sundberg för hans betydelsefulla insatser under nära 20 år på White, säger Oskar Norelius, vd på White Arkitekter.

– Jag ser verkligen fram emot att få lära känna Malmökontoret ännu bättre och tillsammans med kollegorna fortsätta utveckla verksamheten. White har en stark position i Malmö, ett fantastiskt team och kunder med höga ambitioner. Tillsammans vill vi fortsätta skapa arkitektur och hållbara livsmiljöer som gör verklig skillnad, säger Jimmie Ahlgren, tillträdande kontorschef på White Arkitekter i Malmö.

Jimmie Ahlgren tillträder rollen den 10 augusti. Martin Sundbergs sista dag på White är den 28 augusti.

Malmökontoret spelar en viktig roll i Whites internationella verksamhet och bidrar med kompetens och erfarenhet i projekt långt utanför Sveriges gränser. Samtidigt är kontoret djupt engagerat i utvecklingen av Malmö och södra Sverige genom uppdrag inom hållbar stadsutveckling, transformation och innovativ materialanvändning. Arbetet spänner från internationella tävlingsvinster, som St. Pauli Hafenkante i Hamburg, till projekt som kulturlivsanalysen för Nyhamnen i Malmö och transformationen av Botaniska trädgården i Lund.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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