Jesper Johansson blir delägare i ABG Fastena

Jesper Johansson, portföljförvaltare i ABG Fastena sedan 2022, har erbjudits och accepterat delägarskap i bolaget. Beslutet speglar det förtroende och den uppskattning som Jesper har förtjänat under sina år i verksamheten.

Jesper Johansson är 37 år och civilekonom från Luleå tekniska universitet. Han inledde sin karriär inom revision på Ernst & Young, där han arbetade i sex år, innan han gick vidare till fastighetsbranschen som controller på Trophi Fastighets AB, ägt av Tredje AP-fonden. Han anslöt 2022 till ABG Fastena som portföljförvaltare.

– Jesper är som klippt och skuren för sin roll på ABG Fastena. Han förenar gedigen finansiell kompetens med djup fastighetsteknisk förståelse, och har samtidigt en stark genomförandeförmåga. Det känns både naturligt och viktigt för oss att säkra hans långsiktiga engagemang i bolaget, säger Andreas Birgersson, VD för ABG Fastena.

– Jesper har under sina år hos oss visat ett imponerande affärsmannaskap. Med ett norrländskt lugn och ett fokuserat arbetssätt driver han våra förvaltningsfrågor framåt på ett mycket skickligt sätt. Att nu välkomna honom som delägare är ett beslut vi är genuint stolta över, säger Per Nisses, Head of Investor Relations på ABG Fastena.

Jesper Johansson ser fram emot det utökade ansvaret:

– Att nu bli delägare känns som ett naturligt nästa steg i min resa med bolaget. Jag tar mig an det utökade ansvaret med stort engagemang och ödmjukhet och ser fram emot att fortsätta bidra till bolagets utveckling, säger Jesper Johansson, ny delägare i ABG Fastena.

