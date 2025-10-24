Jernhusen hyr ut till smart butik

Jernhusen har hyrt ut butikslokal till SmartaSaker. SmartaSaker är ett svenskt företag som sedan 2006 har hjälpt människor att förenkla vardagen genom smarta innovationer, från uppfinningar för hemmet till hållbara lösningar för resor och fritid. Butiken öppnar nästa vecka.

Jernhusen arbetar för att Stockholms Centralstation, Sveriges mest centrala mötesplats, ska vara ett levande nav för både resenärer och stadsbor. Med sitt fokus på praktiska, unika och nytänkande produkter blir SmartaSaker ett inspirerande inslag på stationen.

– Vi är glada att välkomna SmartaSaker till Stockholms Centralstation. Deras fokus på innovation och vardagssmarta lösningar bidrar till att göra stationen ännu mer levande och relevant för våra besökare, säger Petra Hersgren, regionchef på Jernhusen.

I butiken kan besökare upptäcka ett noga utvalt sortiment av populära produkter – perfekta för den som är på språng, vill hitta en kreativ present eller bara göra vardagen lite enklare.

– Centralstationen är en ikonisk plats med stor genomströmning av människor varje dag. Det är en fantastisk möjlighet för oss att skapa nya kundmöten och presentera vårt breda sortiment. Vi är stolta över att lyfta fram svenska innovationer och ge svenska uppfinnare en plats mitt i hjärtat av Stockholm. Det här är helt i linje med vår strategi att öka vår synlighet och bygga ett ännu starkare varumärke, säger Ella Stemme, vd på SmartaSaker.

SmartaSaker grundades 2006 och har sedan dess arbetat för att lyfta fram smarta, innovativa produkter som förenklar vardagen. Företaget erbjuder lösningar för allt – handplockade presenter och favoriter som löser riktiga problem i människors vardag. Många av produkterna är svenska innovationer, skapade av uppfinnare och entreprenörer runt om i landet. För flera innovatörer fungerar SmartaSaker som en språngbräda för att nå ut med sina idéer till en bredare publik.

