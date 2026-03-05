Jernhusen hyr ut 8 600 kvm depåyta i Hagalund

Efter en avslutad upphandling står det klart att Jernhusen tecknar ett 15-årigt hyresavtal med Trafikverket. Genom avtalet säkras modern depåkapacitet till Sveriges nya nattåg. Den 8 600 kvadratmeter stora depåytan ligger i den totalrenoverade Gamla Vagnhallen i Hagalund Depå i Solna. Hagalund är en av norra Europas största depåer endast fem kilometer från Stockholms Centralstation.

Fakta Hagalund depå: En av Nordens största tågdepåer

Ägs, utvecklas och förvaltas av Jernhusen

Belägen i Solna, strax norr om Stockholms innerstad

Området består av många olika fastigheter och anläggningar för underhåll, service och uppställning av persontåg

Hanterar dagligen ca 100 tåg och är arbetsplats för ca 600 personer

Anor från början av 1900-talet och byggs nu om och ut för framtidens järnvägstrafik.

Pågående projekt omfattar bland annat utveckling av en ny hall för regionaltåg, ny svarvhall, utbyggnad av en befintlig hall för nya fjärrtåg och modernisering av Gamla Vagnhallen

─ Vi är otroligt stolta och glada över det här hyresavtalet. Jernhusen och Trafikverket jobbar dagligen tillsammans för att utveckla framtidens tågresande. Det här är ett styrkebesked för utvecklingen av Sveriges järnvägskapacitet, säger Biljana Pehrsson, vd Jernhusen.

Avtalet, som stäcker sig över 15 år och har ett totalt hyresvärde på runt 1 miljard kronor, omfattar en yta om totalt 8 600 kvadratmeter varav 5 200 kvadratmeter verkstadsyta där resterande 3 400 kvadratmeter utgörs av lager-, teknik- och personalytor. Affären är villkorad av regeringens medgivande till hyresavtalet och slutförande av Trafikverkets pågående upphandling av nya nattåg.

I den varsamt renoverade Gamla Vagnhallen kommer den nya hyresgästen vara granne med VR och med Mälardalstrafik som nyligen flyttat. Byggnaden, som bär på en hundraårig historia, har de senaste åren rustats upp och genomgått en omfattande ombyggnation med stort fokus på miljö- och antikvariska aspekter för att bevara kulturhistoriska värden. Samtidigt har återbruk stått i centrum och stora mängder tegel har återbrukats såväl som järnvägsmateriel likt slipers och växlar.

─ Samarbetet med Trafikverket ger goda förutsättningar för en långsiktig och stabil utveckling av nattågsunderhållet i Hagalund. Det strategiska läget och depåområdets kapacitet skapar tillsammans ett starkt utgångsläge för verksamheten över tid, säger Peter Larsson, chef depåer och kombiterminaler på Jernhusen.

Den totalrenoverade anläggningen, som når miljöcertifieringen BREEAM Excellent, ska nu färdigställas utifrån verksamhetens behov och får en hall särskilt anpassad för framtidens långa och tekniskt avancerade nattåg. Här kommer underhållet att ske i ljusa, säkra och moderna verkstäder som möjliggör god arbetsmiljö. Planerad inflytt är satt till 2029.