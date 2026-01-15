Park Central är gestaltat av Arkitekterna Krook & Tjäder.

Jernhusen och NCC hyr ut 1.750 kvm i Park Central

Under fjärde kvartalet 2027 tillträder teknikkonsultföretaget ELU sin nya kontorslokal om cirka 1.750 kvadratmeter i Park Central, som Jernhusen utvecklar tillsammans med NCC. Kontorsbyggnaden ligger i Centralstaden Göteborg, den nya stadsdel som växer fram runt centralstationen, och har en av Västlänkens stationsuppgångar i gatuplan.

– ELU fortsätter att växa och etableringen i Park Central är ett tydligt uttryck för vår ambition och framtidstro. Genom att erbjuda moderna och inspirerande arbetsmiljöer stärker vi vår position i syfte att behålla och attrahera branschens främsta medarbetare. Att vi dessutom varit involverade i projektet som konstruktörer gör att vi sluter cirkeln, vilket känns både unikt och något vi är särskilt stolta över på ELU, säger Mattias Grauers, vd ELU.

Park Central är en kontors- och stationsbyggnad på totalt cirka 40.000 kvadratmeter med en unik grönskande takpark med plats för både träning, rekreation och företagsevent. Dessutom kommer det att finnas ett brett utbud av service med gym, restauranger, coworking och handel i huset.

Delar av Park Central står klart redo att ta emot resenärer i december 2026 i samband med att Västlänkens nya underjordiska station Centralen öppnar. Övriga våningsplan färdigställs under 2027.

– Vi ser fram emot att välkomna ELU:s anställda till sin nya arbetsplats i Park Central, där hyresgästerna får effektiva kontor mitt i centrala Göteborg med högsta tänkbara nivå av service och utmärkta kommunikationsmöjligheter. Kontorsmiljöerna i Park Central ska inspirera till att driva utveckling och innovation och inte minst – att trivas, säger Lotta Kallberg Walldén, sälj- och marknadschef NCC Property Development.

Projektet ägs och utvecklas av NCC och Jernhusen i ett samägt bolag. Jernhusen kommer förvärva NCC:s andel då projektet är färdigställt.

