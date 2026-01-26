Jens Andersson: ”Ambitionen är att hålla ett högt tempo”

Episurf mer än dubblar beståndet genom köpet från Klarabo. FV ställde några snabba frågor till Jens Andersson, föreslagen styrelseledamot Episurf.

Annons

Läs även

Förvärvet från Klarabo för nästan 900 miljoner kronor innehåller bostäder, en galleria och en samhällsfastighet. Sedan tidigare äger Episurf fastigheter för cirka 750 miljoner kronor.

Fastighetsvärlden: Hur skulle du beskriva det nya fastighetsbolaget?

– Det är en nordisk opportunistisk tillväxtmaskin med fokus på stabila kassaflöden och att bygga ett samlat bestånd som skapar långsiktig avkastning och starka finansieringsförutsättningar, säger Jens Andersson, som är föreslagen att väljas in i styrelsen för Episurf på bolagsstämman den 10 februari.

Affären med Klarabo avser bostäder, butiker, handel och LSS, rätt spretigt eller?

– Jag ser det som en medveten bredd som ger stabilare kassaflöden, där helheten är viktigare än det enskilda fastighetsslaget.

När kommer nästa affär?

– Ambitionen är att hålla ett högt tempo efter bolagsstämman den 10 februari, konstaterar Jens Andersson.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Glad och sur reaktion på Episurfs affär

Reaktionen på morgens affär spretar. Det ena bolaget går upp 18 procent, det andra ned med 8 procent.

Förlikning mellan Engelbert och Selin

Ska betala 26 miljoner kronor.

Percy Nilsson och Granitor satsar på nytt hotell

Ambitionen är att skapa ett destinationshotell med spa. Totalt 9.000 kvm.

Batljans nya Episurf slår till med miljardköp

Börsbolag säljer och blir delägare. Mer än 600 bostäder och en citygalleria ingår i köpet. FV berättar om beståndet och affären.

Jens Andersson: ”Ambitionen är att hålla ett högt tempo”

Grönt ljus för Balders satsning på Garbo

Ändrat från trä till betong och även bytt namn.

Wihlborgs förlänger 12.000 kvm med Ericsson

Även Atrium Ljungberg och Corem har förlängt avtal med telekomjätten. Vasakronans stora kontrakt återstår.

Sju chefsekonomer: Då höjer Riksbanken räntan

En av sju spår en höjning redan i år medan en tror det dröjer ända till hösten 2027.

Oscar Engelbert vann striden – krävdes på 100 miljoner

Peter Eriksson: ”Domen är bedrövlig, jag överklagar”.

Tvättbjörnen köper för 200 mkr

Säljaren i mål med försäljning tre av fyra.

Stendörren köper portfölj för 1,3 miljarder

Fastigheterna är fullt uthyrda. Total uthyrningsbar yta: 63.000 kvadratmeter.

Säljer högt bostadshus inom tullarna

Säljer efter fem års innehav. Nybyggt med vattenutsikt. FV berättar om priset och prisutvecklingen.

Vasakronan hyr ut 3.600 kvm

Hyr bland annat ut 2.500 kvm till WSP. Lämnar fastighet som ingick i affär för 2,4 miljarder kronor.

Bakslag för Castellums stora logistikpark

Castellum kommenterar regeringsbeslutet.

Vill hitta lönsamhet i de oslipade diamanterna

FV Fokus. FV frågar ut Gustaf Segerborg, vd på Flexfast.  Om att fynda på en bottenfrusen marknad.  Orealistiska prisförväntningar.  Hur man ökar hyresgästens betalningsvilja.

 Tillbaka till förstasidan