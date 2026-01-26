Jens Andersson: ”Ambitionen är att hålla ett högt tempo”

Episurf mer än dubblar beståndet genom köpet från Klarabo. FV ställde några snabba frågor till Jens Andersson, föreslagen styrelseledamot Episurf.

Förvärvet från Klarabo för nästan 900 miljoner kronor innehåller bostäder, en galleria och en samhällsfastighet. Sedan tidigare äger Episurf fastigheter för cirka 750 miljoner kronor.

Fastighetsvärlden: Hur skulle du beskriva det nya fastighetsbolaget?

– Det är en nordisk opportunistisk tillväxtmaskin med fokus på stabila kassaflöden och att bygga ett samlat bestånd som skapar långsiktig avkastning och starka finansieringsförutsättningar, säger Jens Andersson, som är föreslagen att väljas in i styrelsen för Episurf på bolagsstämman den 10 februari.

Affären med Klarabo avser bostäder, butiker, handel och LSS, rätt spretigt eller?

– Jag ser det som en medveten bredd som ger stabilare kassaflöden, där helheten är viktigare än det enskilda fastighetsslaget.

När kommer nästa affär?

– Ambitionen är att hålla ett högt tempo efter bolagsstämman den 10 februari, konstaterar Jens Andersson.