Jeanerica öppnar i Sofo

Det snabbväxande premiumvarumärket Jeanerica öppnar sin andra butik i Stockholm om ca 110 kvm på Nytorgsgatan 36, på Södermalm. Fastigheten ägs av Julius Westerdahl Fastigheter och tidigare var det franska varumärket A.P.C hyresgäst.

Jeanerica har sedan tidigare en flaggskeppsbutik på Nybrogatan 3, med Vasakronan som hyresvärd, och inom kort annonseras dessutom den första butiken i utlandet.

Gutai Real Estate Consulting har varit rådgivare vid genomförandet av affären.

Jeanerica är ett europeiskt jeansföretag, med svenska grundare, som startades 2018 av Jonas Clason och Lena Patriksson Keller. Duon träffades första gången när de jobbade på H&M.