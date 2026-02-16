Redo investera 200 mdr i norr
Kan bli revansch efter det kinesiska fiaskot.
20 000 kvm nyutvecklat.
Investerat drygt 750 miljoner kronor. En minst sagt glad investeringskalkyl verkar vara grunden till den ekonomiska baksmällan.
Ovanligt köp av bostäder i 08-område.
Tar plats i de ”stängda” butikslokaler som Bank of China hade tidigare.
Hela 2 200 bostäder. Centralt område i staden där högkonjunktur råder.
En av branschens mäktigaste medverkar den 18 mars.
Storaffär med 60 bostadsfastigheter klar.
Väldigt attraktivt läge. Investeringsbeslut fattat. Totalt 720 miljoner kronor.
Revansch för att ha missat stor myndighet nyligen.
Hyresgästen lämnar Täby.
Kan komma att slopas. Nu måste intäkterna öka eller kostnader kapas.
Innebär slutet på mer än två århundraden av oberoende. Utmanar BlackRock och Vanguard.