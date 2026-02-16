Redo investera 200 mdr i norr

Kan bli revansch efter det kinesiska fiaskot.

Niam köper från Tosito

20 000 kvm nyutvecklat.

Chocken: 80 procent av värdet försvann

Investerat drygt 750 miljoner kronor. En minst sagt glad investeringskalkyl verkar vara grunden till den ekonomiska baksmällan.
Farsta, Åke Sundvall. brf Bruket

Stockholms stad gör nytt överraskande köp

Ovanligt köp av bostäder i 08-område.

Singular Society öppnar hos Humlegården

Tar plats i de ”stängda” butikslokaler som Bank of China hade tidigare.

Startskott för bostäder i anrik industrimiljö

Hela 2 200 bostäder. Centralt område i staden där högkonjunktur råder.

Tollefsen klar för heta Bostadsdagen

En av branschens mäktigaste medverkar den 18 mars.

Heimstaden bakom köp av hela 4 761 lägenheter

Storaffär med 60 bostadsfastigheter klar.

Hufvudstaden startar nytt projekt i centrala Stockholm

Väldigt attraktivt läge. Investeringsbeslut fattat. Totalt 720 miljoner kronor.

Fastpartner kan vara nära stor uthyrning inom tullarna

Revansch för att ha missat stor myndighet nyligen.

”Affärerna i USA såg initialt ut att bli mycket attraktiva”

Bakslag på Manhattan men positivt i Sverige kring positiv nettouthyrning.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Vasakronan hyr ut 3 200 kvm i Frösunda

Hyresgästen lämnar Täby.

Hotande bakslag för Besqab och HSB kring ny t-station

Kan komma att slopas. Nu måste intäkterna öka eller kostnader kapas.

Vakansgraden vände nedåt hos Hufvudstaden

Betydligt bättre siffror jämfört med för ett halvår sedan. Fortsatt svag utveckling för NK Retail.

Nuveen köper Schroders i affär värd 120 miljarder

Innebär slutet på mer än två århundraden av oberoende. Utmanar BlackRock och Vanguard.

