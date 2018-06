Jätteavtal: Heimstaden ska köpa från Magnolia för 10 miljarder

Per den 31 mars 2018 hade Magnolia Bostad en projektportfölj om totalt 16.001 bedömda byggrätter. Av dessa fanns det en detaljplan för 11 procent.

För ett stort antal av dessa har Magnolia sedan tidigare ett ramavtal med Slättö som omfattar bostäder för 5 miljarder kronor, vilket kommunicerades i november 2016 – läs mer här. I maj 2017 berättade parterna att det avtalet utökats till minimum 7 miljarder. Möjligheten till succesiv utökning upp till 14 miljarder kvarstår, enligt det ursprungliga avtalet.

Under andra kvartalet har Magnolia sålt två projekt (totalt 333 bostäder). Under första kvartalet sålde Magnolia ett projekt till just Heimstaden, projektet Fasanen i Buröv med 275 bostäder.