Järngrinden hyr ut 1.450 kvm i Borås till Swedol

Fastighetsägaren Järngrinden kan nu presentera att Swedol etablerar sig på ProStop i Borås. Företaget är en helhetsleverantörer till bygg-, industri-, transport- och offentliga verksamheter.

Den nya butiken får en lokalyta på cirka 1 450 kvadratmeter, med tillträde vid årsskiftet. Målsättningen är att öppna för kunder i slutet av maj.

I samband med etableringen kan Järngrinden konstatera att samtliga kommersiella ytor på ProStop nu är uthyrda – totalt omkring 19.000 kvadratmeter. Detta bekräftar områdets attraktionskraft och dess roll som ett naturligt nav för professionella aktörer.

– Just nu genomför vi en anpassning av lokalerna för att uppfylla Swedols krav och skapa en butiksmiljö som lyfter deras breda sortiment. Vi arbetar med att optimera layout, logistiklösningar och kundflöden för att säkerställa en effektiv och inspirerande butikupplevelse från dag ett. Det är alltid stimulerande att få utveckla lokaler där hyresgästerna verkligen kan växa och samtidigt bidra till att stärka området som helhet, säger Martin Fritzell, fastighetschef på Järngrinden.

