Järngrinden bygger ut 3 500 kvm på Ramnaslätt i Borås

Järngrinden genomför tillbyggnader av industri-, lager- och kontorsytor på fastigheten Rotorn 1, belägen på Ramnaslätt i Borås. Projekten omfattar totalt cirka 3 500 kvadratmeter ny yta och sker för två befintliga hyresgäster med växande verksamheter.

– Det här är ett tydligt exempel på hur vi arbetar i dagens marknad. I stället för spekulativ nyproduktion fokuserar vi på att utveckla befintliga fastigheter tillsammans med våra hyresgäster, när deras verksamheter växer och ställer nya krav, säger Anders Bothén, vd för Järngrinden Logistikbyggnader.

Den ena tillbyggnaden omfattar cirka 2 500 kvadratmeter och avser utökning av industrihall och tillhörande funktioner. Den andra tillbyggnaden omfattar cirka 980 kvadratmeter och innehåller både lager- och kontorsytor. Projekten anpassas efter respektive hyresgästs verksamhet och syftar till att skapa effektiva flöden, ändamålsenliga arbetsmiljöer och långsiktigt hållbara lösningar.

– Vår styrka ligger i att kunna genomföra flexibla till- och ombyggnader som är skräddarsydda efter varje hyresgästs behov. Det gör att fastigheterna kan utvecklas stegvis och fortsätta vara relevanta över tid, säger Anders Bothén.

Produktionsstart har skett och projekten planeras att färdigställas under tredje till fjärde kvartalet 2026.

Järngrinden äger idag fastigheter i västra Sverige till ett värde om cirka 1,7 miljarder kronor samt en betydande byggrättsportfölj för framtida utveckling.