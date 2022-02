Järfälla i topp under 2021

Befolkningen växte med 73.031 personer under 2021 och uppgick den sista december till 10.452.326 personer. I relativa tal var det en ökning med 0,7 procent under året. Det är en något större ökning än under 2020, då folkmängden ökade med 0,5 procent.

Bland kommunerna med fler än 50.000 invånare var den procentuella ökningen störst i Järfälla, 2,33 procent följt av Haninge och Varberg. Störst ökning av de storstäderna hade Malmö som ökade med 1,09 procent före Göteborg som ökade med 0,77 procent. I absoluta tal var däremot ökningen störst i Göteborg personer. med 4.493 personer. Stockholm ökade med endast 0,33 procent. I absoluta tal var dock ökningen 3.219 personer, vilket är en mer än dubbelt så stor ökning som under 2020 då ökningen var 1.478 personer.

Bland kommunerna med fler än 50.000 invånare redovisade Borlänge den största befolkningsminskningen, -140 personer (-0,27 procent) följd av Trollhättan, -95 personer (-0,16 procent) och Sundsvall, -56 personer (-0,06 procent).

Invandringen, som minskade kraftigt under 2020, återhämtade sig 2021. Under 2021 invandrade 90 631 personer till Sverige medan 48.284 utvandrade, vilket ger ett invandringsöverskott på 42 347 personer. Störst invandringsöverskott i förhållande till folkmängden hade Solna, följt av Botkyrka, Sigtuna, Lund och Södertälje.