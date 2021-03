Japanska Fujirebio köper 8.400 kvm nybyggt

Tillträde sker när byggnaden är färdigställd sommaren 2021.

– Det stämmer att en affär har ägt rum. De ville ha det så. Vi har annars en ambition om att bygga upp ett förvaltningsbestånd. Det är vår huvudstrategi, säger Jacob Torell, vd på Next Step Group, till Fastighetsvärlden.

Fujirebio är världsledande inom cancerdiagnostik.

Miljardprojektet GoCo Health Innovation City, som ligger precis söder om Astra Zenecas stora anläggning, ägs av Next Step Group och Vectura Fastigheter (som kontrolleras av Investor) till lika delar. I slutet av 2020 gick Balder in i projektet efter att ha köpt en tredjedel av aktierna i bolaget Next Step Group.

I projektplanerna för GoCo Health Innovation City finns sedan tidigare 100.000 kvm lokaler och bostäder på 50.000 kvm mark. Nu kan Fastighetsvärlden berätta att ägarna även köpt fastigheten som ligger mellan Astra Zeneca och GoCo-projektet, vilket innebär att markytan växer med 10.000 kvm och att lokalytan kan utökas med 20.000 kvm.