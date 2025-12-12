Foyen
Jan berg, Joel Öhrn, Linnea Andresson och Alexander Schröder ansluter till Foyen. Foto: Foyen.

Jan Berg ny delägare i Foyen – tar med team

Foyen Advokatfirma rekryterar Jan Berg som ny delägare samt tre nya jurister till byråns snabbt växande specialistgrupp. Gruppen, som arbetat ihop under en längre tid, består av advokat Alexander Schröder samt biträdande juristerna Linnea Andersson och Joel Öhrn. Samtliga kommer närmast från Advokatfirman Lindahl och ansluter med bred erfarenhet av kommersiella transaktioner och projekt som rör utveckling, förvaltning och investeringar i reala tillgångar såsom fastigheter och infrastruktur.

– Det är med stor glädje vi välkomnar Jan, Alexander, Linnea och Joel till Foyen. Deras kompetens, erfarenhet och affärsfokus stärker vårt erbjudande inom fastighetsrätt ytterligare och är ett viktigt steg i vår fortsatta satsning på att vara ledande rådgivare inom samhällsbyggnadssektorn, säger Maria Wallenborg Ekdahl, vd för Foyen Advokatfirma.

Som ny delägare får Jan Berg en central roll i utvecklingen av Foyens rådgivning inom reala tillgångar, särskilt fastighet och infrastruktur. Tillsammans med Alexander, Linnea och Joel stärker han byråns kapacitet att möta den ökade efterfrågan från både privata och offentliga aktörer som verkar inom investeringar, utvecklingsprojekt och långsiktig förvaltning av reala tillgångar.

– Jag ser verkligen fram emot att ansluta till Foyen. Byråns tydliga branschinriktning, starka team och djupa kompetens inom området reala tillgångar och samhällsbyggnad skapar mycket goda förutsättningar för att bidra till klienternas affärer och komplexa projekt, säger Jan Berg.

Rekryteringarna är en del av Foyens långsiktiga strategi att växa inom affärsområden där byrån redan i dag är marknadsledande. Den förstärkta gruppen för reala tillgångar och fastighetsrätt kommer att arbeta nära övriga specialistområden inom byrån, bland annat entreprenad, mark- och miljö, energi samt offentliga affärer – områden som alla utgör viktiga delar av värdekedjan för reala tillgångar.

