Ja till Väla centrums utbyggnad

Under tisdagskvällen klubbades Välas utbyggnad av kommunfullmäktige i Helsingborg. Skandia Fastigheter har därmed fått grönt ljus, efter många turer, till en utbyggnad om 20 000 kvm.

Rösterna blev under tisdagskvällen 35 för och 30 emot.

– Det här är ett förslag som kommer från näringslivet. Det här är viktigt för Helsingborg, eftersom det en stad som ligger alldeles för dåligt till i sysselsättningen. Ett arbetstillfälle på Väla eller i city är lika viktigt, sade kommunstyrelsens ordförande Christian Orsing (M) under debatten enligt Helsingborgs Dagblad.

I april stoppades planen som två veckor tidigare fått grönt ljus av kommunstyrelsen och förpassades tillbaka till skrivbordet. Nu har alltså kommunfullmäktige antagit detaljplanen.

Totalt handlar det om att köpcentret ska byggas ut med cirka 20 000 kvadratmeter. I tidigare planer handlade det om hela 52 000 kvm. I augusti 2024 ändrades byggrätten från dagens cirka 72 000 kvadratmeter BTA till cirka 92 000 kvadratmeter BTA. I det tidigare planförslaget var byggrätten 124 000 kvadratmeter BTA. Användningen ändrades från ”centrumändamål”, som fanns i samrådsförslaget, till ”handelsändamål” med möjlighet till idrott.

Dagens Väla har en yta om 72 000 kvm. Den nya byggnaden är tänkt att innehålla ett äventyrsland och ytterligare 20–30 butiker. Utbyggnaden beräknas stå klar under 2029.

Skandia Fastigheter är fastighetsägare till Väla handelsområde som innefattar Väla Centrum, Väla Park, Väla Grossen och Väla Volym.