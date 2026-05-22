Väla centrum
Vy från södra entrén. Illustration: Möller Arkitekter.

Ja till Väla centrums utbyggnad

Under tisdagskvällen klubbades Välas utbyggnad av kommunfullmäktige i Helsingborg. Skandia Fastigheter har därmed fått grönt ljus, efter många turer, till en utbyggnad om 20 000 kvm.

Annons

Rösterna blev under tisdagskvällen 35 för och 30 emot.

– Det här är ett förslag som kommer från näringslivet. Det här är viktigt för Helsingborg, eftersom det en stad som ligger alldeles för dåligt till i sysselsättningen. Ett arbetstillfälle på Väla eller i city är lika viktigt, sade kommunstyrelsens ordförande Christian Orsing (M) under debatten enligt Helsingborgs Dagblad.

I april stoppades planen som två veckor tidigare fått grönt ljus av kommunstyrelsen och förpassades tillbaka till skrivbordet. Nu har alltså kommunfullmäktige antagit detaljplanen.

Totalt handlar det om att köpcentret ska byggas ut med cirka 20 000 kvadratmeter. I tidigare planer handlade det om hela 52 000 kvm. I augusti 2024 ändrades byggrätten från dagens cirka 72 000 kvadratmeter BTA till cirka 92 000 kvadratmeter BTA. I det tidigare planförslaget var byggrätten 124 000 kvadratmeter BTA. Användningen ändrades från ”centrumändamål”, som fanns i samrådsförslaget, till ”handelsändamål” med möjlighet till idrott.

Dagens Väla har en yta om 72 000 kvm. Den nya byggnaden är tänkt att innehålla ett äventyrsland och ytterligare 20–30 butiker. Utbyggnaden beräknas stå klar under 2029.

Skandia Fastigheter är fastighetsägare till Väla handelsområde som innefattar Väla Centrum, Väla Park, Väla Grossen och Väla Volym.

Den planerade utbyggnaden av Väla centrum sträcker sig mot Ikea. illustration: Helsingborgs stad.
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Kinnevik sålt välkänt hus i Gamla stan

Bolaget har avyttrat en av sina fastigheter. Har kvar den längs Skeppsbron.

FV Affärskarta: Se flera transaktioner i närområdet

Tung duo lämnar Bonnier Fastigheters styrelse

”Mångåriga och värdefulla insatser.”

Hyr hela 3 000 kvm vid Stureplan

FV avslöjar stor uthyrning i CBD.
Exteriörbild av Restaurang Liv på Mälarterrassen

Bildextra: Myllymäkis krog först ut på Mälarterrassen

Bildbonanza: Invigning av Restaurang Liv med panoramautsikt över Gamla stan.

Lilium säljer för 660 mkr till Episurf – blir delägare

45 fastigheter om totalt 60 000 kvm byter ägare. Läs även om de tidigare affärerna.

SLP hyr ut 22 000 kvm nytt

”Det är mycket tillfredsställande att kunna genomföra ytterligare ett nybyggnadsprojekt”.

Episurf rekryterar från Balder och Tenzing

Plockar nyligen utsedd tillförordnad vd från Tenzing.

Snabbväxaren sätter inte storleken främst

FV Fokus Urfrågning av Filip Persson, vd på SLP.  Förvärvstrategin.  Samarbetet med kommunerna.  Spekulationsvågen.

Slår till och köper 40 000 kvm populär handel

Bolaget gör sin andra investering i Sverige.
Krönika

Det har plötsligt blivit svårare än på länge

Allt mer komplext att investera i fastigheter generellt, och i bostäder i synnerhet. Motstridiga signaler försvårar kalkylen.

Motstridigt besked: Brist på lokaler i CBD

Efterfrågan har ökat rejält inom segmentet.

Uppsala kommun och Länsstyrelsen i konflikt

Regeringen får avgöra utdragen process om centralt område.

Arkitektfirma flyttar till landmärke

Lämnar city för Södermalm.

Skanska säljer byggrätter för 290 mkr till Obos

Nästan 200 bostäder planeras.

 Tillbaka till förstasidan