J Lindeberg ökar i MoS – tar över grannen
J Lindeberg expanderar sin butikslokal i Westfield Mall of Scandinavia. Det svenska klädmärket tar även över de lokalytor som grannbutiken Syster P tidigare hade.
Butiken finns i det övre våningsplanet, i närheten av Åhléns.
J.Lindeberg är ett svenskt klädmärke som grundades av Johan Lindeberg i Stockholm 1996. Företaget erbjuder en kombination av mode- och sportkläder.
Westfield Mall of Scandinavia i Solna ägs av Unibail Rodamco Westfield.
FV saknar kännedom om när den större butiken öppnar, men sannolikt inom en månad.
J.Lindeberg har en handfull butiker i Sverige, bland annat på Biblioteksgatan i centrala Stockholm.