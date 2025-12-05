J Lindeberg ökar i MoS – tar över grannen

J Lindeberg expanderar sin butikslokal i Westfield Mall of Scandinavia. Det svenska klädmärket tar även över de lokalytor som grannbutiken Syster P tidigare hade.

Butiken finns i det övre våningsplanet, i närheten av Åhléns.

J.Lindeberg är ett svenskt klädmärke som grundades av Johan Lindeberg i Stockholm 1996. Företaget erbjuder en kombination av mode- och sportkläder.

Westfield Mall of Scandinavia i Solna ägs av Unibail Rodamco Westfield.

FV saknar kännedom om när den större butiken öppnar, men sannolikt inom en månad.

J.Lindeberg har en handfull butiker i Sverige, bland annat på Biblioteksgatan i centrala Stockholm.