IT-bolaget Evolvit hyr 500 kvm av Humlegården i Hagastaden

Evolvit består av drygt 100 medarbetare och har idag nio kontor i Sverige och en pågående expansion i Norge.

När Evolvits Stockholmskontor växte och lokalbehoven förändrades var siktet inställt på att finna en ny plats i Hagastaden, där bolaget haft kontor sedan 2019. Fokus låg på att hitta lokaler med karaktär och valet föll på Humlegårdens fastighet på Hälsingegatan 38, mitt i den dynamiska stadsdelen.

Det nya kontoret sträcker sig över cirka 500 kvm och inflyttningen sker i augusti 2026.

– Flytten till Hälsingegatan är en viktig del i vår fortsatta utveckling. Den stärker vår Stockholmsnärvaro och skapar bättre förutsättningar för oss att växa och stötta kunder på fler marknader. Läget och lokalerna på Hälsingegatan stödjer både vår kultur och vår långsiktiga tillväxt, säger Johan Nordin, delägare på Evolvit.

Hagastaden har utvecklats starkt de senaste åren och ytterligare framsteg är att vänta, till exempel etableringen av en ny tunnelbanestation som slår upp portarna 2028. Humlegården äger fyra fastigheter i området och har arbetat med utvecklingen av kvarteret i etapper. Nu ligger fokus på Bilpalatset på Sankt Eriksgatan 117 med anor från 1920-talet, som moderniseras i en satsning där den industriella karaktären återskapas och kombineras med moderna kontor och ett tillskott av service och gemensamma funktioner.

– Vi är mycket glada över att evolvit har valt oss som samarbetspartner och att de hittade precis det de sökte i vår fastighet på Hälsingegatan. Många bolag väljer att etablera sig här tack vare det breda utbudet av service, restauranger och de smidiga kommunikationerna. Dessutom lockar områdets innovativa miljö och närheten till viktiga branscher, vilket gör det till ett självklart val för verksamheter som söker ett dynamiskt sammanhang, säger Jens Folkesson, fastighets- och uthyrningschef på Humlegården Fastigheter.