Iskallt intresse för Mipims höstevent

Nästa vecka är det dags för Paris Real Estate Week där bland annat Mipim och Propel arrangeras. Totalt har 1.500 anmält sig, varav merparten från Frankrike och endast en handfull svenskar. Arrangören har flyttat fram deadline och haft rabatter för anmälan för att få fler att anmäla sig, men gensvaret har varit svagt.

På tisdagen, klockan 17.15 talar Steve Wozniak, medgrundare av Apple, som medverkar via länk. Som invigningstalare på Mipim, som arrangeras under onsdagen, finns den tidigare franske presidenten Nicolas Sarkozy på plats.

Stockholms finansborgarråd Anna König Jerlmyr skulle enligt arrangören medverkat online vid en programpunkt, men hon har hoppat av, uppger arrangören. För FV uppger Stockholms stad att det inte varit aktuellt med medverkan utan att det måste vara någon form av missförstånd bakom.

Mipimeventet äger rum i häftiga La Seine Musicale i västra Paris. Den spektakulära byggnaden stod klar 2016 och rymmer 1.150 sittande. Arrangören kommer att spärra av varannan sittplats.

Mipim Awards delas ut vid en middag under tisdagskvällen. Akademiska Hus projekt Biomedicum i Solna är det enda svenska projektet som är nominerat. Byggnaden är ritad av danska C.F. Møller Architects. Middagen äger rum på Le Grand InterContinental.

”Vanliga” Mipim i Cannes är inplanerat den 16–18 mars 2021. Enligt arrangören har de som var anmälda vid det inställda eventet i mars 2020 istället fått sin biljett framflyttad till 2021.

Många bolag gjorde dock en stor förlust på icke avbokningsbara hotellrum och utgifter i samband med andra förberedelser inför vårens tänkta event som ställdes in med kort varsel efter att arrangören in i det längsta höll på beskedet att ställa in eventet.