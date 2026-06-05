Den lilla byggnaden Pavia ligger mellan Karolinska Sjukhuset och Vecturas signaturbyggnad Forskaren. Pavia innehåller bland annat en uppgång för tunnelbanestationen.

Ipsen flyttar till Vecturas lilla Pavia i Hagastaden

Det nordiska marknadsbolaget för det franska biopharmabolaget Ipsen har valt Pavia i Hagastaden som ny hemvist. Bolaget har tecknat hyresavtal med Vectura om 540 kvm kontor och tar därmed ett helt våningsplan i byggnaden. Inflyttning planeras till våren 2027.

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Den totala uthyrningsbara ytan i Pavia uppgår till 1 200 kvm kontor. 160 kvm har sedan tidigare hyrts ut till Joe and the Juice.

Tillsammans med Forskaren, Mellom och CampusF är Pavia en del av Vecturas sammanhållna satsning på att stärka Hagastaden som ett av Sveriges ledande innovationskluster för Life Science. Ipsens val föll på Pavia tack vare närheten till ett dynamiskt ekosystem med forskare, kliniker och ledande industriaktörer samlade på ett och samma ställe, och för möjligheten att bli en del av ett levande innovationsklimat där samverkan driver utveckling framåt.

– I Hagastaden växer ett av Sveriges starkaste innovationskluster fram som kombinerar Life Science Tech och AI. Pavia bidrar till denna plats och utvecklar torget, genom att skapa en miljö där näringsliv, forskning och akademi kan mötas – och där idéer får sällskap och fart, säger Micael Averborg, affärsutvecklingschef på Vectura.

Som hyresgäst i Pavia blir Ipsen en del i det växande nätverk av life science-bolag som etablerar sig i Vecturas destinationer i Hagastaden, men även nationellt.

Micael Averborg, affärsutvecklingschef Vectura, och Julien Dagher, General Manager Nordics & Baltics.

– Att etablera oss i hjärtat av Hagastaden ger oss möjlighet att vara mitt i ett växande innovationskluster där nya idéer, forskning och klinisk praktik möts. För oss är närhet till samarbeten och kunskapsutbyte avgörande för att vi ska kunna fortsätta utveckla behandlingar som skapar värde för patienter, säger Julien Dagher, General Manager Nordics & Baltics, Ipsen.

Pavia är ritad av den danska arkitektbyrån 3XN – samma byrå som formgett grannbyggnaden Forskaren – och präglas av en tydlig skandinavisk materialkänsla och hög arkitektonisk ambition. Med läge på Hagaplan och direkt tillgång till kollektivtrafik och en planerad tunnelbanestation 2028, är Pavia utformat för moderna life science-verksamheter med höga krav på både funktion och identitet. Under sommaren 2026 reses fasaden och byggnaden börjar ta sin slutliga form.

Så här såg bygget av Pavia ut i början av januari. Foto: Fastighetsvärlden
Vecturas signaturbyggnad Forskaren. Foto: Fastighetsvärlden
Projektet Mellom är Vecturas nästa stora satsning i Hagastaden. Mellom blir en byggnad på totalt 50 000 kvm med kontor, labb, publika ytor samt en multifunktionell idrotts- och kulturanläggning i bottenplan, vilken kommer att drivas av KFUM Central. Byggstart planeras till 2027, och projektet beräknas stå färdigt 2030. Illustration: Snøhetta
Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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