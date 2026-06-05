Ipsen flyttar till Vecturas lilla Pavia i Hagastaden
Det nordiska marknadsbolaget för det franska biopharmabolaget Ipsen har valt Pavia i Hagastaden som ny hemvist. Bolaget har tecknat hyresavtal med Vectura om 540 kvm kontor och tar därmed ett helt våningsplan i byggnaden. Inflyttning planeras till våren 2027.
Den totala uthyrningsbara ytan i Pavia uppgår till 1 200 kvm kontor. 160 kvm har sedan tidigare hyrts ut till Joe and the Juice.
Tillsammans med Forskaren, Mellom och CampusF är Pavia en del av Vecturas sammanhållna satsning på att stärka Hagastaden som ett av Sveriges ledande innovationskluster för Life Science. Ipsens val föll på Pavia tack vare närheten till ett dynamiskt ekosystem med forskare, kliniker och ledande industriaktörer samlade på ett och samma ställe, och för möjligheten att bli en del av ett levande innovationsklimat där samverkan driver utveckling framåt.
– I Hagastaden växer ett av Sveriges starkaste innovationskluster fram som kombinerar Life Science Tech och AI. Pavia bidrar till denna plats och utvecklar torget, genom att skapa en miljö där näringsliv, forskning och akademi kan mötas – och där idéer får sällskap och fart, säger Micael Averborg, affärsutvecklingschef på Vectura.
Som hyresgäst i Pavia blir Ipsen en del i det växande nätverk av life science-bolag som etablerar sig i Vecturas destinationer i Hagastaden, men även nationellt.
– Att etablera oss i hjärtat av Hagastaden ger oss möjlighet att vara mitt i ett växande innovationskluster där nya idéer, forskning och klinisk praktik möts. För oss är närhet till samarbeten och kunskapsutbyte avgörande för att vi ska kunna fortsätta utveckla behandlingar som skapar värde för patienter, säger Julien Dagher, General Manager Nordics & Baltics, Ipsen.
Pavia är ritad av den danska arkitektbyrån 3XN – samma byrå som formgett grannbyggnaden Forskaren – och präglas av en tydlig skandinavisk materialkänsla och hög arkitektonisk ambition. Med läge på Hagaplan och direkt tillgång till kollektivtrafik och en planerad tunnelbanestation 2028, är Pavia utformat för moderna life science-verksamheter med höga krav på både funktion och identitet. Under sommaren 2026 reses fasaden och byggnaden börjar ta sin slutliga form.