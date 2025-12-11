Ioffice byter namn till United Spaces

Ioffice överger namnet Ioffice och byter namn till United Spaces efter att ha köpt verksamheten av Castellum tidigare i höstas. Namnbytet sker officiellt våren 2026. Med namnbytet vill man samla hela koncernens kontorsanläggningar under ett namn, United Spaces. Ioffice kommer leva kvar som moderbolag.

– Genom att slå ihop Ioffice och United Spaces går koncernen in i en ny spännande period som kommer att fortsätta driva förändringen av hela branschen, säger Homan Tehrani, vd på Ioffice och United Spaces.

Ioffice köpte i höstas United Spaces och blev med det Sveriges största koncern inom coworking och kontorshotell. Bolaget har i dag 19 anläggningar fördelat på 67.500 kvadratmeter i fem städer. Signerade avtal ger 20 anläggningar och 72.000 kvm. Företagsledningen har informerat de anställda att samtliga anläggningar kommer att kallas United Spaces. Det innebär att Ioffice nuvarande anläggningar och erbjudande på marknaden byter varumärke under våren 2026.

– Att driva två olika varumärken inom samma bransch blir kostsamt. Vi kommer i stället att få ett nytt United Spaces som, med vårt sätt att arbeta, kommer vara lönsamt redan under 2026, säger Homan Tehrani.

Eftersom marknaden efterfrågar olika servicenivåer utvärderar företagsledningen just nu hur erbjudandet ska differentieras. Varumärket Ioffice kommer att leva kvar men blir ett utpräglat moderbolag som hanterar it, upphandlingar, ekonomi och andra koncerngemensamma funktioner vilket ger skalfördelar och möjliggör bättre lönsamhet.

– Sammanslagningen och namnbytet är en del av den konsolideringsprocess som vi har påtalat är så viktig för hela branschen kontorshotell och coworking. På så vis får vi rätt förutsättningar för fortsatt expansion. Inte bara i Sverige utan sannolikt även utomlands. United Spaces ska vara ledstjärna för hela branschen, säger Homan Tehrani, vd på Ioffice och United Spaces.

