Invela hyr ut i tidigare DHL-fastighet i Uppsala

Invela hyr ut 1.700 kvm terminalyta och 2.700 kvm mark till SVHL, Svensk Hemleverans på Sofielundsgatan 3 i Främre Boländerna, Uppsala.

Croisette agerade rådgivare åt Invela.

Invela är en långsiktig fastighetsägare och förvaltare med fokus på verksamhets- och lagerlokaler i Storstockholm och Uppsalaregionen, och ägare av fastigheten.

Fastigheten, som tidigare huserat DHL, har ett strategiskt läge med god tillgänglighet till både stadskärnan och större trafikleder. I huset finns redan Pågen, som flyttade in för cirka ett år sedan efter att Croisette hyrt ut ytorna åt dem.

Lokalerna kommer att anpassas och skräddarsys för att möta SVHL:s verksamhetskrav, och efter uthyrningen återstår cirka 1.200 kvm vakant yta av totalt 3.532 kvm. SVHL beräknas tillträda lokalerna sommaren 2026.