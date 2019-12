Intersport hyr 1.000 kvm i Kungsmässan

Kungsmässan köpcentrum i Kungsbacka får ett tillskott. Nu är det klart att sportbutikskedjan Intersport flyttar in i den nya utbyggnaden våren 2020.

– Kungsbacka är föreningstätt och Intersport har alltid haft en nära relation med Sveriges föreningsliv. Att vi nu kommer att finnas representerat här känns oerhört spännande, säger Marcus Wibergh, vd på Intersport i en kommentar.

Den 29 november invigde Kungsmässan Etapp 1 av sin nya utbyggnad och sex nya butiker flyttade in på öppningsdagen. Den 6 december öppnar godisbutiken Trick or Treat och efter årsskiftet kommer även Masala Kitchen och ytterligare en restaurang att flytta in i den första delen. Under våren 2020 planeras öppning av Etapp 2 och då tar Intersport plats.

– Processen och dialogen med Kungsmässan har varit mycket positiv. Kungsmässan likt Intersport ligger i absolut framkant, är modernt och i ständig utveckling. Det känns självklart att Intersport ska finnas på Kungsmässan och i Kungsbacka, säger Marcus Wibergh.

Invigningen av Etapp 2 planeras våren 2020 och inkluderar cirka 7.400 kvadratmeter. På 1.000 av dem kommer Intersport att bygga sin ”Intersportbutik 2.0”. Intersports nya butikskoncept finns sedan tidigare bara i Stockholm.

Totalt inkluderar Kungsmässans nya utbyggnad cirka 9.000 kvadratmeter med 23 nya verksamheter.

– Prio ett i utbudsfrågan är att få en bra mix av långsiktiga aktörer som ger ett mervärde och som ökar upplevelsen för besökarna. Här kommer Intersport att bidra starkt och bli en perfekt spelare. Kungsmässan har en långsiktig strategi och den inkluderar att vi spelar en stor roll i den fortsatta utvecklingen av Kungsbacka, som är en attraktiv och expansiv kommun, säger Daniel Peterson, centrumchef på Kungsmässan.

Efter årsskiftet kommer Kungsmässan att offentliggöra vilka ytterligare butiker som flyttar in.