Intea tar in 500 mkr i nyemission

Intea gör en riktad nyemission 16 miljoner D-aktier till en teckningskurs om 31,50 kronor per aktie. Det motsvarar en rabatt om 16 procent i förhållande till stängningskursen onsdagen den 26 november.

Nyemissionen görs då Intea ser ytterligare intressanta affärsmöjligheter framför sig utöver de stora redan planerade investeringarna om 12,6 miljarder som bolaget ska färdigställa 2025-2030. Emissionslikviden är avsedd att användas för att kunna tillvarata affärsmöjligheter i nuvarande marknad och samtidigt bibehålla en flexibel och balanserad kapitalstruktur.

Teckningskursen på 31,50 kr per D-aktie fastställdes genom ett accelererat book building-förfarande.

Både institutionella och icke institutionella investerare deltog i emissionen. Bland dessa finns Atlas Copcos-gruppens gemensamma pensionsstiftelse, Fjärde AP-fonden och Clearance Capital Limited.

Emissionen sker i tre separata trancher, där det redan finns beslut om den första medan tranche 2 och 3 kräver beslut vid extra bolagsstämma. I tranche 3 har styrelseledamoten Henrik Lindekrantz åtagit sig att teckna 920.000 aktier.