Intea rekryterar Rikard Nyhrén som fastighetschef

Rikard Nyhrén ansluter till Intea som ny fastighetschef. Han kommer att ingå i bolagets ledningsgrupp med ansvaret för övergripande förvaltning.

Rikard Nyhrén.
Rikard Nyhrén har lång erfarenhet från ledande roller inom fastighets- och förvaltningsområdet, senast som vd för Parmaco AB, dessförinnan som COO för Newsec Property Asset Management AB, där han även under en tid var ansvarig för verksamheten i Danmark, samt fastighetschef på Hemsö AB. I sina tidigare uppdrag har han arbetat med långsiktig värdeskapande förädling av fastigheter genom aktiv förvaltning med tydligt fokus på teknik, hållbarhet, kunder och utveckling.

”Jag är mycket glad att Rikard ansluter till oss och att vi kan påbörja arbetet tillsammans redan i januari. Hans erfarenheter från olika roller kopplade till förvaltning, hållbarhet och digitalisering blir ett värdefullt tillskott till Intea”, säger Charlotta Wallman Hörlin, vd.

”Jag ser mycket fram emot att börja på Intea och att tillsammans med de lokala dotterbolagen fortsätta utveckla en förvaltning som skapar långsiktigt värde. Intea har en stark position inom social infrastruktur med lokal närvaro och en entreprenöriell kultur som kombinerar tillväxt med hög kvalitet”, säger Rikard Nyhrén.

Rikard tillträder sin tjänst den 12 januari 2026.

