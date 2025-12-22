Intea köper polisbyggnad i Växjö för 107 mkr

Intea har förvärvat en fastighet i Öjaby i närheten av Växjö flygplats från Micropower Fastighets AB. Den uthyrningsbara arean uppgår till 6.600 kvm som hyrs i sin helhet av Polismyndigheten. Underliggande fastighetsvärde i transaktionen uppgick till 107 mkr. Inget avdrag görs för latent skatt.

Croisette har varit rådgivare vid både uthyrningen och transaktionen i denna affär.

Fastigheten är belägen intill Växjö Småland Airport utanför Växjö och har en areal om 2,5 ha. Hyresavtalet löper till 2036 med ett årligt hyresvärde om 7,5 mkr med 85 procents indexering. Lokalen används av polisen för bland annat beslags- och forensiska verksamheter. På fastigheten finns även en byggrätt om ca 6 000 kvm där Polismyndigheten har en optionsrätt att utöka de förhyrda lokalerna genom nybyggnation.

Förvärvet sker indirekt via bolag och tillträdet skedde idag.