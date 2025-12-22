Intea köper polisbyggnad i Växjö för 107 mkr

Intea har förvärvat en fastighet i Öjaby i närheten av Växjö flygplats från Micropower Fastighets AB. Den uthyrningsbara arean uppgår till 6.600 kvm som hyrs i sin helhet av Polismyndigheten. Underliggande fastighetsvärde i transaktionen uppgick till 107 mkr. Inget avdrag görs för latent skatt.

Annons

Croisette har varit rådgivare vid både uthyrningen och transaktionen i denna affär.

Fastigheten är belägen intill Växjö Småland Airport utanför Växjö och har en areal om 2,5 ha. Hyresavtalet löper till 2036 med ett årligt hyresvärde om 7,5 mkr med 85 procents indexering. Lokalen används av polisen för bland annat beslags- och forensiska verksamheter. På fastigheten finns även en byggrätt om ca 6 000 kvm där Polismyndigheten har en optionsrätt att utöka de förhyrda lokalerna genom nybyggnation.

Förvärvet sker indirekt via bolag och tillträdet skedde idag.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Offensiva Anguli köper

Når 1,3 miljarder i fastighetsbestånd.

Arnhult: Vi vill frigöra kontor i Kista

Planerar hotell och bostäder i tidigare kontorslokaler i vakanstyngd stadsdel. Arnhult i FV-intervju. Se flera bilder.

Skanska säljer kontorshus

Säljer två kontorshus för cirka 1,5 miljarder kronor.

Corem säljer för 300 mkr

”Avyttringen möjliggör investeringar i andra affärsmöjligheter”.

Ibrahimovic beslut – påverkan för fastighetsbolagen

Väljer att ha kvar en anläggning, den stora och nya. Läs mer om vilka tre fastighetsägare som påverkas.

ALM förvärvar Storstaden

Portföljen omfattar en planerad byggnation av drygt 1.000 bostäder.

Utmanare köper för 600 mkr

Slår till med ännu ett storköp. Når ett bestånd om 2,6 miljarder kronor.

”Den perfekta köparen för fastigheten är vi själva”

Affär för 420 miljoner kronor i södra Stockholmsområdet.

Möller Eiendom säljer 53.500 kvm i Mälarregionen

Avyttrar tio fastigheter och lämnar Sverige.

Fyra tävlar om Peabs höghus i Varvsstaden

71 förslag inkom. Höghus om 23 våningar ska byggas.

Kinland köper för 515 mkr

Elva fastigheter byter ägare.

Alecta Fastigheter förvärvar Kongahälla Center

Det ledande köpcentrumet i norra Storgöteborg. Totalt 40.000 kvm lokaler.

Thon i mål med köpet av börsbolaget

Läs om de fyra stora svenska fastigheterna som ingår i bolaget.

Nya Canier gör första affären – köper i Kungens kurva

Känd trio bakom det nya bolaget.

 Tillbaka till förstasidan