Intea förvärvar tingsrätt i Härnösand för 223 mkr

Intea har ingått avtal med Smedjan Samhällsfastigheter om att förvärva nya Ångermanlands tingsrätt som håller på att färdigställas i Härnösand. Uthyrningsbar area kommer att uppgå till 4.129 kvm och hela ytan hyrs av Domstolsverket. Det är andra tingsrättsbyggnaden som Smedjan avyttrar på kort tid.

Annons

JLL var rådgivare till säljaren.

Den nya tingsrätten i Härnösand är belägen på Kastellgatan 6 i Härnösand och består till hälften av en ombyggnation av det tidigare folkskoleseminariet från 1907 ritat av Gustaf Hermansson och en nybyggnation i tre plan ritad av Wester & Elsner Arkitekter. Tomtarean på fastigheten Seminariet 19 kommer efter genomförd fastighetsreglering att uppgå till ca 7.700 kvm. Hyresgästen ska preliminärt tillträda lokalerna i juli 2026 efter godkänd slutbesiktning och hyrestiden är 15 år. Årligt hyresvärde uppgår till 13,3 mkr med 70 procents indexering.

– Vi adderar ett fint projekt i ett vackert hus samtidigt som vi skapar en effektiv förvaltning med vårt team på plats i Härnösand, säger Peter Jacobsson, chef affärsutveckling och projekt vid Intea.

Det underliggande fastighetsvärdet i transaktionen uppgick till ca 223 mkr före avdrag för latent skatt om ca 0,6 mkr. Förvärvet sker indirekt.

Nyligen avyttrade Smedjan Fastigheter den nya tingsrättsbyggnaden i Hudiksvall. Köpare i den affären var Kåpan Fastigheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Igår kl. 16:33

Catena nära köp för hela 9 mdr

En uthyrningsbar yta om cirka 600.000 kvm fördelat över 20 fastigheter. FV pekar ut potentiell säljare.

P-G Persson slår till med nytt köp i Göteborg

”Jag ser fram emot att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av området runt fastigheterna”.

Castellum säljer sju vakanstyngda för 500 mkr

Fastigheterna bedöms inte ge tillräckligt bra avkastning. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Offensiva Anguli köper

Når 1,3 miljarder i fastighetsbestånd.

Arnhult: Vi vill frigöra kontor i Kista

Planerar hotell och bostäder i tidigare kontorslokaler i vakanstyngd stadsdel. Arnhult i FV-intervju. Se flera bilder.

Skanska säljer kontorshus

Säljer två kontorshus för cirka 1,5 miljarder kronor.

Corem säljer för 300 mkr

”Avyttringen möjliggör investeringar i andra affärsmöjligheter”.

Ibrahimovic beslut – påverkan för fastighetsbolagen

Väljer att ha kvar en anläggning, den stora och nya. Läs mer om vilka tre fastighetsägare som påverkas.

ALM förvärvar Storstaden

Portföljen omfattar en planerad byggnation av drygt 1.000 bostäder.

Utmanare köper för 600 mkr

Slår till med ännu ett storköp. Når ett bestånd om 2,6 miljarder kronor.

”Den perfekta köparen för fastigheten är vi själva”

Affär för 420 miljoner kronor i södra Stockholmsområdet.

Möller Eiendom säljer 53.500 kvm i Mälarregionen

Avyttrar tio fastigheter och lämnar Sverige.

Fyra tävlar om Peabs höghus i Varvsstaden

71 förslag inkom. Höghus om 23 våningar ska byggas.

Kinland köper för 515 mkr

Elva fastigheter byter ägare.

Alecta Fastigheter förvärvar Kongahälla Center

Det ledande köpcentrumet i norra Storgöteborg. Totalt 40.000 kvm lokaler.

 Tillbaka till förstasidan