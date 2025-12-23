Intea förvärvar tingsrätt i Härnösand för 223 mkr

Intea har ingått avtal med Smedjan Samhällsfastigheter om att förvärva nya Ångermanlands tingsrätt som håller på att färdigställas i Härnösand. Uthyrningsbar area kommer att uppgå till 4.129 kvm och hela ytan hyrs av Domstolsverket. Det är andra tingsrättsbyggnaden som Smedjan avyttrar på kort tid.

JLL var rådgivare till säljaren.

Den nya tingsrätten i Härnösand är belägen på Kastellgatan 6 i Härnösand och består till hälften av en ombyggnation av det tidigare folkskoleseminariet från 1907 ritat av Gustaf Hermansson och en nybyggnation i tre plan ritad av Wester & Elsner Arkitekter. Tomtarean på fastigheten Seminariet 19 kommer efter genomförd fastighetsreglering att uppgå till ca 7.700 kvm. Hyresgästen ska preliminärt tillträda lokalerna i juli 2026 efter godkänd slutbesiktning och hyrestiden är 15 år. Årligt hyresvärde uppgår till 13,3 mkr med 70 procents indexering.

– Vi adderar ett fint projekt i ett vackert hus samtidigt som vi skapar en effektiv förvaltning med vårt team på plats i Härnösand, säger Peter Jacobsson, chef affärsutveckling och projekt vid Intea.

Det underliggande fastighetsvärdet i transaktionen uppgick till ca 223 mkr före avdrag för latent skatt om ca 0,6 mkr. Förvärvet sker indirekt.

Nyligen avyttrade Smedjan Fastigheter den nya tingsrättsbyggnaden i Hudiksvall. Köpare i den affären var Kåpan Fastigheter.