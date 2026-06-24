Intea bygger nytt polishus i Värnamo om 8 600 kvm

Intea har tecknat hyresavtal med Polismyndigheten avseende uppförande av nytt polishus om drygt 8 600 kvm i Värnamo.

Intea tilldelades projektet att uppföra ett nytt polishus i Värnamo i december år 2023. Sedan dess har projektering och detaljplanearbete pågått och nu har parterna ingått hyresavtal med ett beräknat årligt hyresvärde om 25,3 mkr med 70 procent KPI-indexering. Investeringen beräknas för Inteas del totalt uppgå till cirka 400 mkr. Avtalstiden är 12 år från färdigställande, som beräknas till första kvartalet år 2029.

Marken där polishuset kommer att uppföras ska förvärvas från Värnamo kommun och omfattar cirka 20 000 kvm.

– Att vi nu har ett undertecknat hyresavtal med Polismyndigheten markerar en viktig milstolpe i projektet. Nu tar nästa fas av projektet vid, med upphandling av entreprenör och därefter byggnation, säger Olivia Eldh, projektledare.

Hyresavtalet är bland annat villkorat av sedvanliga myndighetsbeslut.

Intea uppför även en ny anstalt i Värnamo för Kriminalvårdens räkning.