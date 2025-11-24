”Inte samma typ av rabatthysteri”

Niclas Söör, vd Dospace, om framtidens arbetsplats, konkurrensen inom coworking och omsättningsbaserad hyra.
Skanska får i uppdrag att bygga om operan
Statens Fastighetsverks hittills mest omfattande projekt.
Mäktigast 2025 – tre nya
Nu redovisas placeringarna 23–50.
Planerar köpa tre fastigheter – ett tidigare storfängelse
Affär med två fastigheter växer sannolikt till tre.
Podcasten Fastighet & Finans om SBB:s senaste storaffär
Lyssna även till resonemang kring Citycons budpliksbud, Sveafastigheters affär och en utköpskandidat samt förstås till storaffären mellan PPI och SBB.
Kommun gör udda köp av omtvistad tingsrätt
Kort hyresavtal. Uppmärksammats för kriminella kopplingar.
Bakslag: Höga vakanser när konkursat bestånd ska säljas
Nästan 300 bostäder ingår. Ägaren höll ut i fyra år.
Bonäsudden köper för 676 miljoner
Affär med 318 nyproducerade bostäder.
Fyra heta spaningar från Coworking Europe i Berlin
✓ Managementmodellerna växer. ✓ Fastighetsägarnas roll. ✓ Köpa hela upplevelsen i hela huset. ✓ Jättarnas roll. ✓ Den verkliga efterfrågan.
Coworkingaktörer inleder samarbete
Tredje samarbetet för den ena parten. Når nu stora delar av Sverige.
Börsbolag säljer spökbestånd – kan bli jackpott för köparen
Blir av med rejäl vakans genom avyttring. FV berättar om kvadratmeterpriser för liknande bestånd och om värderingen samt hur köparen kan haft rejäl tur.
Två storaffärer på gång på ”bortglömda” Ekerö
Uppmärksammas över 7 sidor i senaste magasinet – gratis nedladdning. ✓ Byggprojekten. ✓ Prisökningar. ✓ Investerarna. ✓ Storaffärer väntas.
Stordalen satsar stort – i udda investering
”Hela ambitionen med Strawberry-koncernen är att vi ska bidra till lösningar på samhällets utmaningar”.