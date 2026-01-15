Emilia Bjuggren.

Intäkten för Bromma flygplats: 7.320 kr/kvm

Stockholms stad har fakturerat Swedavia för markhyran för Bromma flygplats år 2025. Fakturan landar på endast 87.849 kronor, att jämföra med 3.556.324 kronor år 2024 – en minskning med 97,53 procent.

– Det här är belopp som inte ens motsvarar vad många flygplatsgrannar betalar i hyra för sina lägenheter. SD-regeringen har gjort upp om att hålla liv i en tom flygplats som står i vägen för Stockholms utveckling. Det är absurt – regeringen måste tänka om, säger Emilia Bjuggren, finansborgarrådskandidat för Socialdemokraterna i Stockholm.

Den låga avgälden förhandlades fram av den dåvarande moderatledda majoriteten i Stockholms stadshus år 2007. Avtalet innebär fortsatt omfattande subventioner av statens flygplatsverksamhet.

– Moderaternas slöseri med Stockholms värdefulla mark visar med all tydlighet att de inte står på stockholmarnas sida. Vi vill omvandla området till en modern parkstad med 16 000 nya bostäder. Det är vad Stockholm behöver – inte en subventionerad flygplats utan framtid, fortsätter Bjuggren.

Som jämförelse betalar Stockholms hamnar närmare 50 miljoner kronor per år i arrende för en yta som är knappt hälften så stor som Bromma flygplats. Trots stadens behov av bostäder och arbetsplatser har regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna, slagit vakt om att Bromma flygplats ska vara kvar – till nästan vilket pris som helst, uppger Socialdemokraterna.

Nuvarande avtal mellan Stockholms stad och staten gäller under perioden 1 januari 2008 till och med 31 december 2038. Uppsägningen måste ske senast tre år före avtalstidens utgång från Stockholms stads sida. I oktober år 2024 beslutade kommunfullmäktige om att säga upp avtalet. Senast år 2038 ska området vara sanerat vilket innebär att flygplatsen behöver avvecklas ett par år innan dess.

När avtalet senast förlängdes av den dåvarande moderatledda majoriteten fastställdes ersättningen till fem kronor per avresande passagerare. Från och med år 2009 räknas denna ersättning upp med förändringarna av konsumentprisindex med januari 2008 som bas.

Avgäld från staten till Stockholms stad för markområdet:

Avgäld – Antal avresande
2025: 87 849 kr – 12 404
2024: 3 556 324 kr – 506 798
2023: 3 960 228 kr – 594 975
2022: 3 291 210 kr – 552 209
2021: 1 628 710 kr – 283 349
2020: 1 354 299 kr – 239 340
2019: 6 570 633 kr – 1 176 258
2018: 6 858 338 kr – 1 250 794

