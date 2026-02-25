INR utökar hos Mileway i Malmö

Mileway har förlängt och utökat hyresavtalet med INR Försäljning på Tobaksfabriken i Malmö. I samband med avtalet uppförs en ny byggnad om 4 500 kvm, vilket innebär att INR:s sammanlagda yta på fastigheten kommer att uppgå till cirka 14 500 kvm när utbyggnaden färdigställs och överlämnas i början av januari 2027.

INR är en svensk producent av exklusiva badrumsinteriörer med rötterna i skandinavisk designtradition. Bolaget har sedan länge sin bas i Malmö, där produktion, lager och kontor samverkar i samma anläggning. De utökade lokalerna skapar förutsättningar för nästa fas i bolagets tillväxtresa.

Den nya byggnaden är utformad för att stärka både operativ effektivitet och hållbarhet. Utbyggnaden omfattar en specialanpassad produktions- och lagerfastighet om 4 500 kvm med tio meters takhöjd, nya dockningsportar och markportar samt en ramp som kopplar samman byggnaden med källarplanet för förbättrad logistik och tillgänglighet. Precis som i INR:s befintliga lokaler installeras LED-belysning och smarta mätare för att stödja energieffektiv drift. Takkonstruktionen är dessutom förberedd för framtida installation av solceller.

Utbyggnaden tar hänsyn till Tobaksfabrikens historiska karaktär genom att bevara den befintliga tegelfasaden och kombinera den med moderna materialval som harmonierar med områdets arkitektur.

Tobaksfabriken erbjuder över 85 000 kvm flexibla kommersiella ytor för lätt industri, lager, kontor och kundnära verksamhet. Läget i Malmös Östra Hamnen ger direkt tillgång till större motorvägar, sjöfartsleder och stadens distributionsnät, vilket säkerställer effektiv regional och internationell tillgänglighet.

– Vi är glada över att få stötta INR i deras fortsatta utveckling på Tobaksfabriken – en plats som tydligt visar sitt strategiska värde för våra kunder. De uppgraderingar vi genomför, från LED-belysning och smarta mätare till förberedelser för framtida solenergi, bidrar till att ytterligare stärka energieffektiviteten i INR:s verksamhet. Vi ser fram emot att fortsätta vårt starka samarbete, säger Jacob Goldmann, Country Director Sweden på Mileway.

– Genom att expandera på Tobaksfabriken kan vi öka kapaciteten i hjärtat av vår produktion och logistik. De förbättringar som genomförs stärker både vår operativa prestation och vårt långsiktiga hållbarhetsarbete, vilket är centralt i hur vi utvecklar, tillverkar och levererar våra produkter. Vi uppskattar Mileways samarbete genom hela processen och är glada över att stärka vår långsiktiga närvaro genom detta avtal, säger Joakim Hansson, produktionschef på INR.