Innovation Properties och Barings utvecklar 262 lägenheter

Barings förvärvar ett bostadsprojekt omfattande 262 lägenheter i centrala Åkersberga, norr om Stockholm. Det nya bostadskvarteret omfattar cirka 12.500 kvadratmeter boarea och består av nio byggnader. Projektet genomförs i partnerskap med Innovation Properties som agerar projektledare.
Kvarteret med nio byggnader kommer att präglas av en modern, hållbar arkitektur med träfasader, generösa fönsterpartier och ljusa materialval som bidrar till ett öppet och tidlöst uttryck. Samtliga byggnader utrustas med solpaneler och energieffektiva systemlösningar för att minimera klimatpåverkan och främja långsiktig hållbarhet.
Projektet kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver och uppfylla Energiklass A. Bygglov har beviljats, och byggstart planeras till det fjärde kvartalet 2025.
Färdigställandet sker etappvis mellan mitten av 2027 och 2028. Kvalitetsbygg är upphandlad som totalentreprenör. Innovation Properties ansvarar för projektutvecklingen i nära samarbete med Barings Real Estate.
Real Advokatbyrå har agerat rådgivare åt Barings och Innovation Properties.
– Tillsammans med vår samarbetspartner Innovation Properties ser vi fram emot att omvandla denna plats till ett nytt, levande bostadskvarter. Detta projekt i Åkersberga understryker vårt engagemang för den svenska bostadsmarknaden och vårt mål att leverera högkvalitativa, hållbara hem i marknader med bostadsbrist, säger Andreas Norberg, managing director och head of Nordics på Barings Real Estate.
– Projektet i Åkersberga är ytterligare ett steg i vårt långsiktiga arbete med att utveckla hållbara och välplanerade bostäder i Stockholmsregionen. I samarbete med Barings skapar vi bostäder som förenar kvalitet, funktion och arkitektur med ett tydligt fokus på hållbarhet och långsiktiga värden för både boende och samhälle, säger Kristian Wahlberg, vd för Innovation Properties.
Barings och Innovation Properties ingick i början av 2024 ett jv inför att man byggstartade 264 lägenheter i Skogås i Huddinge, söder om Stockholm. Målet är att sälja så mycket bostadsrätter som möjligt under produktionen, men i ett pressmeddelande i februari 2024 framgick det också att Barings har möjlighet att vara långsiktig ägare av hyresrätter.
Fastighetsutvecklingsföretaget Innovation Properties grundades 2012. Företaget har genomfört över 30 bostadsprojekt i Stockholm och dess närområde, och har 506 bostäder under produktion.
Barings är en global kapitalförvaltare med ett kapital på 470+ miljarder USD, som bygger långsiktiga portföljer över offentliga och privata räntebärande tillgångar, fastigheter och specialiserade aktiemarknader. Företaget, som är ett dotterbolag till MassMutual, har investeringsexperter baserade i Nordamerika, Europa, Asien och Stillahavsområdet.