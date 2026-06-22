INNA värvar från Vctoriahem

INNA breddar erbjudandet inom bostäder. Jesper Lundberg blir chef för nytt affärsområde.

Annons

INNA erbjuder redan idag bostadsförvaltning i Sverige, men bildar nu ett dedikerat affärsområde för att växa inom segmentet. Målet är tydligt: nå samma position som i övriga Norden, där bolaget är marknadsledande i Finland och ett av de största i Danmark.

Den 1 september 2026 tillträder Jesper Lundberg som affärsområdeschef för INNA:s nya affärsområde Bostäder, med ansvar för att etablera, utveckla och leda satsningen. Det är ett led i INNA:s arbete med att erbjuda fastighetsägare fler tjänster under samma tak.

– INNA har en spännande resa framför sig inom bostadssegmentet. Jag lockades av möjligheten att få vara med från början och bygga ett affärsområde med höga ambitioner, säger Jesper Lundberg.

Han kommer närmast från Victoriahem, där han som områdeschef haft affärs- och resultatansvar för ett bestånd om cirka 2 200 bostäder och kommersiella lokaler. Han har över 15 års samlad erfarenhet av att utveckla förvaltningsaffärer.

–Hans kompetens och erfarenhet inom bostadssegmentet kommer att vara mycket värdefulla i arbetet med att vidareutveckla vårt erbjudande inom bostäder, säger Cecilia Nilsson, vd INNA Sverige.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 15:27

PwC utökar till 16 000 kvm hos Slussgården

Endast två mindre lokaler återstår att hyra ut.

Newsflash

Idag kl. 10:45

Vågat schackdrag för 8 000 kvm vid Norrmalmstorg

FV berättar om omvälvande nya beslut i centrala Stockholm. Smått historiskt.

Utreder flytt till Odenplan

Vasakronan riskerar tapp av stor hyresgäst.

Köper på Kungsholmen för 72 000 kr/kvm

1930-talshus i vattennära läge.

Art-Invest förvärvar i Barkarby

Köper återstående bostadshus i Atlas-projektet.
Barings, Innovation Properties, Tumba, Tuna torg

Köper 240 bostäder i Tumba

Har totalt 2 000 bostäder i Norden efter förvärvet.

Prisma shoppar vidare i Finland – affär för 210 mkr

Hyresgäster inom livsmedel och dagligvaror står nu för 50 procent av fastighetsportföljen.
Krönika: Ola Serneke

Dolda rabatter – en nota för skattebetalarna

”Det finns ett problem i byggbranschen som sällan diskuteras öppet.”
Klerken 4, Malmö, Revelop

Köper av AH mitt i Malmö för 268 mkr

Utbildningsfastighet om 15 000 kvm. Nuvarande hyresgäst som hyr 13 000 kvm lämnar under 2027.

Klart: Renoveringspengar till Operan säkrade

Beslut: 3,25 miljarder kronor till renovering och ombyggnation av operabyggnaden på Gustav Adolfs torg.

Lämnar vd-stolen i stort konsulthus

Orsaken kan vara missade lönsamhetsmål, enligt uppgifter till FV.
Nancy Mattsson, ny GD BOverket

Boverket hämtar ny generaldirektör från JM

Tar över efter Anders Sjelvgren som lämnar efter nio år.

OpenAI öppnar kontor i Stockholm

Första nordiska kontoret. Lockande startup-miljö.

Satsar på större hos AMF i Moodkvarteret

Har skalat upp i omgångar. Nu görs ytterligare en satsning.

Så grävde SHF guld bakom uthyrningen om 25 000 kvm

Den ekonomiska kalkylen för fyndköpet av Bromma Blocks förändras.

Skönhetsrådet ger grönt ljus vid Hasselbacken

Har överklagats. Säger ja till bygglov för paviljongerna på kunglig mark.

 Tillbaka till förstasidan