INNA värvar från Vctoriahem

INNA erbjuder redan idag bostadsförvaltning i Sverige, men bildar nu ett dedikerat affärsområde för att växa inom segmentet. Målet är tydligt: nå samma position som i övriga Norden, där bolaget är marknadsledande i Finland och ett av de största i Danmark.

Den 1 september 2026 tillträder Jesper Lundberg som affärsområdeschef för INNA:s nya affärsområde Bostäder, med ansvar för att etablera, utveckla och leda satsningen. Det är ett led i INNA:s arbete med att erbjuda fastighetsägare fler tjänster under samma tak.

– INNA har en spännande resa framför sig inom bostadssegmentet. Jag lockades av möjligheten att få vara med från början och bygga ett affärsområde med höga ambitioner, säger Jesper Lundberg.

Han kommer närmast från Victoriahem, där han som områdeschef haft affärs- och resultatansvar för ett bestånd om cirka 2 200 bostäder och kommersiella lokaler. Han har över 15 års samlad erfarenhet av att utveckla förvaltningsaffärer.

–Hans kompetens och erfarenhet inom bostadssegmentet kommer att vara mycket värdefulla i arbetet med att vidareutveckla vårt erbjudande inom bostäder, säger Cecilia Nilsson, vd INNA Sverige.