Inhubs hyr ut 15 000 kvm till Postnord i Timrå

PostNord investerar en halv miljard kronor i en ny terminal för paket- och pallhantering vid Midlandaområdet i Timrå, Västernorrlands län. Terminalen kommer kräva över 200 arbetstillfällen och beräknas vara i drift från och med första kvartalet 2028. Fastighetsägare är Inhubs.

Den nya terminalen kommer ersätta den befintliga paketterminalen i Sundsvall med syfte att utöka kapaciteten i paketnätet. Byggnationen är en del i PostNord:s pågående arbete med att säkra en långsiktigt hållbar infrastruktur för att klara leveranser i hela landet. ​

– Vi är glada att kunna gå vidare med etableringen av en ny terminal på Midlandaområdet i Timrå. Den nya terminalen befäster PostNords närvaro i norra Sverige och ger oss förutsättningar att möta en växande paketmarknad. Svensk e-handel omsatte i fjol cirka 153 miljarder kronor och visar inget tecken på avmattning. Jag ser terminalen som en hub ut mot övriga Norrland och en nödvändighet då paketmarknaden växer i rekordfart, säger Peter Gisel-Ekdahl, vd PostNord Sverige.

PostNords nya terminal kommer byggas mellan Midlandavägen, Sundsvall Timrå Airport och Qstar på Midlandaområdet. Markköpet på närmare åtta hektar är en affär mellan det kommunala bolaget Timrå Invest AB och Inhubs AB. PostNord kommer att ingå ett 15-årigt hyresavtal med Inhubs AB som äger byggnaden.

– Inhubs är mycket stolta över att utveckla den moderna och klimatsmarta paketterminalen på ett mycket bra strategiskt läge tillsammans med PostNord Sverige AB. ”Detta är mer än bara en ny terminal – det är en investering i smartare, mer hållbar och framtidssäker logistik, säger Andreas Ekberg, grundare av Inhubs AB.

– Det här känns verkligen roligt. Etableringen innebär arbetstillfällen och en betydande investering i kommunen. Vi får ytterligare en viktig arbetsgivare med långsiktig närvaro i regionen vilket stärker vårt lokala näringsliv, säger Stefan Dalin (S), ordförande kommunstyrelsen i Timrå samt ordförande Timrå Invest AB

– Jag är stolt över att PostNord väljer Timrå för sin investering. Det här är ett stort och bra steg i vårt arbete för att utveckla området vidare, säger Markus Sjöström (M), vice ordförande Timrå Invest AB.

Byggnationen av terminalen kommer att inledas under hösten och terminalen beräknas vara i drift från första kvartalet 2028. PostNord investerar över en halv miljard kronor i projektet.