Ingka Centres byter namn på fyra köpcentrum

Ingka Centres byter namn på fyra av sina mötesplatser i Sverige till Livli. Därmed följer man det byte som man tidigare gjort på sitt stora köpcentrum bredvid Ikea i Kungens kurva.

Annons

Det gäller

  • Avion Shopping i Umeå
  • Erikslund Shopping Center i Västerås
  • i-HUSET i Linköping
  • Birsta City i Sundsvall

Redan i oktober förra året blev Kungens Kurva i Stockholm Livli, och nu är det alltså dags för fler att bli en del av Livli-familjen. Namnet kommer från ”livlig” och speglar ambitionen att skapa platser där människor kommer samman, gör saker tillsammans och hittar glädje i vardagen – bortom den traditionella shoppingupplevelsen.

Avion expanderar för tillfället och bygger ut med flera nya butiker, Erikslund har invigt en ny aktivitetspark och Birsta City expanderar sitt erbjudande inom second hand.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Prologis vill växa inom datacenter

FV Fokus. FV frågar ut Björn Thiemann, senior vice president och regional head för Prologis i norra Europa.  Efterfrågeutvecklingen för logistikytor.  Synen på Sverige. Framtida tillväxtområden.

Hon blir ny koncernchef i Obos

”Obos står inför stora uppgifter de kommande åren”.
Krönika

Kom ångesten smygande? – Förlåt i så fall!

Monica Bruvik om att kontors- och retailmarknaden har översköljts av mörka rubriker. Och om att det nu vänder. ”Stockholm city är starkare än många tror.”

”En mästare” – så minns branschen Erik

”Han var briljant” och ”Den största serieentreprenör som vi haft”. Läs om hur några som jobbade nära Erik Paulsson minns honom.

Erik Paulsson avliden

Erik Paulsson, grundare av Peab samt storägare och tidigare vd i Fabege, har gått bort vid 83 års ålder.

Ur arkivet: Strykpojken har blivit en förebild

Utdrag ur boken ”Erik Paulsson – Superentreprenören”

Erik Paulssons 11 budord

Balder planerar försäljning av helt bolag

Totalt 17 fastigheter ingår i beståndet.

Stark handelssatsning hos Alecta Fastigheter

Rekryterar nyckelkompetenser och vill öka inom handel. Öppnar för fler transaktioner.

Stenhus säljer vakans för 148 mkr

Köparen fortsätter att gå på offensiven, inom flera olika segment.

Video: Säpo – fastigheter och säkerheten

Vad krävs egentligen av en ägare till en säkerhetsklassad fastighet?

Storebrand gör stort köp i Danmark

Totalt förvärvas 441 lägenheter.

Homan Tehrani: ”Därför förvärvar vi United Spaces”

Väljer att behålla båda varumärkena. ”Sättet att hyra sitt kontor ändras i grunden”.

Castellum fortsätter med coworking – Ioffice nobbar

Castellum säljer blödande United Spaces

Bonnier hyr ut 3.700 kvm vid Hornstull

Tecknat totalt tre nya hyresavtal, om totalt 6.500 kvm.

Erik Selin: ”När det väl vänder kan det gå snabbt”

Balders vd ser ljust på framtiden. Bolaget nått 230 mdr i fastigheter.

Hamburgerkedja redo att expandera igen

Flera hamburgerkedjor har haft det tufft de senaste åren, men här gasar man.

 Tillbaka till förstasidan