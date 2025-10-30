Ingka Centres byter namn på fyra köpcentrum

Ingka Centres byter namn på fyra av sina mötesplatser i Sverige till Livli. Därmed följer man det byte som man tidigare gjort på sitt stora köpcentrum bredvid Ikea i Kungens kurva.

Det gäller

Avion Shopping i Umeå

Erikslund Shopping Center i Västerås

i-HUSET i Linköping

Birsta City i Sundsvall

Redan i oktober förra året blev Kungens Kurva i Stockholm Livli, och nu är det alltså dags för fler att bli en del av Livli-familjen. Namnet kommer från ”livlig” och speglar ambitionen att skapa platser där människor kommer samman, gör saker tillsammans och hittar glädje i vardagen – bortom den traditionella shoppingupplevelsen.

Avion expanderar för tillfället och bygger ut med flera nya butiker, Erikslund har invigt en ny aktivitetspark och Birsta City expanderar sitt erbjudande inom second hand.