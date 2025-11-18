Ingen vill bygga i 08-område – glödhett för åtta år sedan
Fler än 50 visade intresse 2017. Nu nappar ingen på markanvisning i området.
Mäklare om lyft efter tv-serie: ”Telefonen har formligen exploderat sedan dess”.
Lämnar Cushman & Wakefield för konkurrent.
Adam Tyrcha om Sveriges världsunika hyresregleringssystem, marknadshyror och om en nödvändig reform.
Det stora byggbolaget uppdaterar målen.
En konferens- och restaurangbyggnad tillförs.
Endast ett bud kom in efter kort anbudsperiod på kulturfastighet.
Det projektförslag som bidrar med störst mervärde tilldelas markanvisningen i Majorna.
Tar över efter Micko Pettersson som efter mer än 40 år i Skanska går i pension.
Innebär ny möjlighet att sprida riskerna med ytterligare en fastighetstyp.
Växer med fem handelsfastigheter i södra Finland.
Andra etappen av Centrum Południ. 21.500 kvm kontor.
Bostadsfastighet avyttras för 53.000 kronor per kvm i närförort till Stockholm.
Svenska Handelsfastigheters vd ser jobbet som en hobby när jakten på lågprisfynd och stora hyresavtal fortsätter.
FV kartlägger: Kontorsfastigheter fortsätter att tappa. Klargörande lista över hur bolagens profil påverkat värdeutvecklingen.