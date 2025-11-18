Illustration som visar förslag till ny bebyggelse längs Skärholmsvägen som tagits fram av SKB. illustration: Tengbom arkitekter.

Ingen vill bygga i 08-område – glödhett för åtta år sedan

Fler än 50 visade intresse 2017. Nu nappar ingen på markanvisning i området.

Toppvåning i Karlatornet såld igen – Ola Serneke lämnat

Mäklare om lyft efter tv-serie: ”Telefonen har formligen exploderat sedan dess”.

Värvar Katarina Sonnevi

Lämnar Cushman & Wakefield för konkurrent.
Krönika

”Dags släppa myten om den rättvisa svenska hyran”

Adam Tyrcha om Sveriges världsunika hyresregleringssystem, marknadshyror och om en nödvändig reform.

Skanska höjer målet

Det stora byggbolaget uppdaterar målen.

Wejdmarks Granö Beckasin expanderar

En konferens- och restaurangbyggnad tillförs.
Fastigheten Bollen 8 med tillhörande Lenningska Sjukhemmet.

Kritik mot kommunal affär i Norrköping

Endast ett bud kom in efter kort anbudsperiod på kulturfastighet.

Byggrätter säljs för 14.500 kr per kvm

Det projektförslag som bidrar med störst mervärde tilldelas markanvisningen i Majorna.

Blir ny vd för Skanska Fastigheter Göteborg

Tar över efter Micko Pettersson som efter mer än 40 år i Skanska går i pension.

Skogsfastigheter för 62 miljarder till börsen

Innebär ny möjlighet att sprida riskerna med ytterligare en fastighetstyp.

Prisma förvärvar för 340 mkr

Växer med fem handelsfastigheter i södra Finland.

Skanska säljer kontorshus för 680 mkr

Andra etappen av Centrum Południ. 21.500 kvm kontor.

John Mattson säljer i Hägersten

Bostadsfastighet avyttras för 53.000 kronor per kvm i närförort till Stockholm.
Porträtt

Ratad nisch blev guldgruva

Svenska Handelsfastigheters vd ser jobbet som en hobby när jakten på lågprisfynd och stora hyresavtal fortsätter.

Bostäder går bäst i år – tydlig värdeutveckling

FV kartlägger: Kontorsfastigheter fortsätter att tappa. Klargörande lista över hur bolagens profil påverkat värdeutvecklingen.

