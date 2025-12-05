Gävles nya landmärke – en av Norrlands högsta

Nästan alla lägenheter är uthyrda. Se flera bilder. Läs även om flera andra höga byggnader i Norrland.
Hedin säljer fastigheter för 1,1 mdr – Selin med på hörn
Avyttrar fem fastigheter, varav några säljs utan upplägg om sale and lease back.
Realy köper byggrätter – och tar in kapital
Total portfölj om över 1.000 bostäder och 3 miljarder i utvecklingsvärde.
Stor kedja i comeback i city
Hyr 1.200 kvm av Vasakronan i centrala Stockholm.
Bildextra: Så blir nya Skytteholm i Solna
Nu ska Solna stad och JM:s stora projekt vid Skytteholms IP ut på samråd.
Mäktigast 2025: Snart dags att kora vinnaren – två kvar
Nu redovisas placeringarna 3–50. Imorgon avslöjas vinnaren.
Köper i Gamla stan
Allt hetare marknad i området nära Slussen och Kornhamnstorg.
Det är inte 55-åringen det är fel på – det är Sverige
Klaus Hansen Vikström om ålderism: När det gäller människor beter vi oss som om alla över 55 vore yoghurt: potentiellt farliga efter bäst före-datum.
Tredje USA-smällen: Corem tappar en miljard vid affär
Den kommande affären frigör samtidigt 2,3 miljarder i likviditet.
Skanska säljer för 1,4 mdr
Tre kontorsbyggnader om totalt 36.000 kvm lokaler. Israeliskt bolag köper.
Litet Linköpingsbolag bakom 580 bostäder
Bolagets första och därmed största projekt. Byggnationen börjar vid årsskiftet.
Nya Nyckeludden om det första förvärvet och planerna
Ludvig Rosén berättar om upplägget, tillväxtplanerna och vad som ska göra bolaget unikt.
Tenzing förvärvar fyra nära hamnen i Nynäshamn
Köper i industriområde, strax intill Norviks hamn.
Stina Lindh Hök om nya vd-utmaningen
FV-intervju med Cibus nya vd. ✓ 100 Crossfit-pass och tävling. ✓ Likheter och olikheter med Nyfosa. ✓ Flamländska? ✓ Nya affärer.
Polisen förlänger på Söder
Utökat förhyrningen under de senaste åren. Nu drygt 14.000 kvm.