Indian Garden till Citycons Kista galleria

– Det ligger i linje med vår strategi att erbjuda olika typer av restauranger med olika matupplevelser i Kista Galleria. Vi är därför väldigt glada över att välkomna Indian Garden till oss, säger Katja Bolander, centrumchef för Kista Galleria.

Indian Garden är en prisbelönt restaurangkedja som leds av stjärnkocken Karim Razaul. Indian Garden har bland annat tilldelats två Gulddrakar av Dagens Nyheter, The British Curry Award ”Life time achievement” och Taste of Britain ”Award of Excellence”.

– I november öppnar vi Indian Gardens 10:e restaurang, denna gång i Kista Galleria! Vi har lagt ner själ och hjärta i skapandet av moderna indiska restauranger i Sverige. Vår strävan efter unika kryddkombinationer resulterar i populära och smakrika anrättningar. Vi botaniserar med egna råvaror som basmatiris och kryddblandningar som Garam Masala, säger Karim Razaul på Indian Garden.

Sedan tidigare finns Indian Gardens restauranger vid Hornstull, Medborgarplatsen, Mall of Scandinavia, Liljeholmen, Stadshagen, Västgötagatan, Norrköping samt i Nacka Forum. Samtliga restauranger är influerade av Indiens färgprakt.

Kista Galleria ägs av Citycon och Canada Pension Plan Investment Board. Bolagen köpte gallerian i slutet av 2012 från DNB Livsforsikring ASA för 4,6 miljarder. FV konstrade då att det vid tillfället var den högsta köpeskillingen för en enskild fastighet i Sverige.

Största ägare i Citycon är Gazit och Ilmarinen.

Bolaget har 35 köpcentrum varav 6 i Sverige (utöver Kista även Mölndals centrum, Liljeholmstorget, Åkersberga. Jacobsberg och Stenungstorg centrum).