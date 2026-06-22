Ilija Batljan: ”Vi konkurrerar inte med varandra”

Ilija Batljan, investeringschef på PPI, har varit på Almedalen nästan varje år sedan slutet av 1990-talet. Även i år är han med på Fastighetsvärldens seminarium på Lindgården den 24 juni klockan 10:05.

Först toppolitiker, nu stor investerare. Almedalen borde passa som handen i handsken. Vad ser du i första hand fram emot under årets Almedalen?

– Jag tycker om Almedalen, det är en plats för att visa demokratin i sitt bästa. Man träffar väldigt många intressanta människor. Vi behöver fler platser där man träffas och hittar gemensamma lösningar. Vi konkurrerar inte med varandra utan med resten av världen.

Vilken typ av fastigheter är PPI i första hand intresserade av att förvärva framöver?

– Vi satsar främst på äldreboenden framöver. Vi kommer även att investera i polis­stationer och kanske i något fängelse. Under det närmaste året kommer vi att göra mest affärer i Sverige, och ganska lite i Finland och Norge.

När du var vd på SBB köpte ni ett hus innanför ringmuren. Får ni på PPI använda det huset?

– Absolut. Hela PPI-gänget kommer att vara där, liksom SBB. Jag hoppas att även Sveafastigheter och Nordiqus ansluter. Det är en bra plats. Det är viktigt att använda huset för hela sfären. Det är en utmärkt plats att samla alla på och möta samarbetspartners.

– Jag har varit på Almedalen nästan varje år sedan slutet av 1990-talet. Då som tjänsteman inom departementen och därefter som politiker.