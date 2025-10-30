Ikonisk arena till salu – måste betala av skuld

Den välkända och stora fotbollsarena Maracanã i Rio de Janeiro är till salu, enligt mediauppgifter. Ägaren hoppas kunna sälja för motsvarande 3,5 miljarder kronor.

Annons

Läs även

Anledningen till den möjliga affären är att delstaten Rio de Janeiro, som äger Maracanã, har en skuld till den brasilianska regeringen på hela 20 miljarder kronor, uppger tidningen L’Équipe. Att avyttra arenan uppges ha en hög prioritet.

Förutom den stora fotbollsarenan ingår även ett närbeläget sportkomplex, bland annat en stor inomhusarena med en publikkapacitet på cirka 12.000 åskådare.

Delstaten har försökt sälja tidigare. För 15 år sedan förhandlade man med affärsmannen Eike Batista – utan att lyckas ta affären i mål.

Arenan invigdes 1950 och samma år spelades VM i fotboll i Brasilien där finalen och flera matcher avgjordes på Maracanã.  Fotbolls-VM avjordes där även 2014 och 2016 var arenan värd för Olympiska spelen.

Maracanã är hemmaarena för klubbarna Flamengo och Fluminense, liksom åt det brasilianska landslaget. Kapaciteten numera är cirka 75.000 åskådare.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Läs även

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

”En mästare” – så minns branschen Erik

”Han var briljant” och ”Den största serieentreprenör som vi haft”. Läs om hur några som jobbade nära Erik Paulsson minns honom.

Erik Paulsson avliden

Erik Paulsson, grundare av Peab samt storägare och tidigare vd i Fabege, har gått bort vid 83 års ålder.

Ur arkivet: Strykpojken har blivit en förebild

Utdrag ur boken ”Erik Paulsson – Superentreprenören”

Erik Paulssons 11 budord
Krönika

Kom ångesten smygande? – Förlåt i så fall!

Monica Bruvik om att kontors- och retailmarknaden har översköljts av mörka rubriker. Och om att det nu vänder. ”Stockholm city är starkare än många tror.”

Balder planerar försäljning av helt bolag

Totalt 17 fastigheter ingår i beståndet.

Stark handelssatsning hos Alecta Fastigheter

Rekryterar nyckelkompetenser och vill öka inom handel. Öppnar för fler transaktioner.

Stenhus säljer vakans för 148 mkr

Köparen fortsätter att gå på offensiven, inom flera olika segment.

Video: Säpo – fastigheter och säkerheten

Vad krävs egentligen av en ägare till en säkerhetsklassad fastighet?

Storebrand gör stort köp i Danmark

Totalt förvärvas 441 lägenheter.

Homan Tehrani: ”Därför förvärvar vi United Spaces”

Väljer att behålla båda varumärkena. ”Sättet att hyra sitt kontor ändras i grunden”.

Castellum fortsätter med coworking – Ioffice nobbar

Castellum säljer blödande United Spaces

Bonnier hyr ut 3.700 kvm vid Hornstull

Tecknat totalt tre nya hyresavtal, om totalt 6.500 kvm.

Erik Selin: ”När det väl vänder kan det gå snabbt”

Balders vd ser ljust på framtiden. Bolaget nått 230 mdr i fastigheter.

Hamburgerkedja redo att expandera igen

Flera hamburgerkedjor har haft det tufft de senaste åren, men här gasar man.

Nyfosa säljer handel för 300 mkr – överraskande köpare

Priset är dock 15 procent lägre än för 20 år sedan. FV berättar om köparen.
Emma Söderlund, Podcast Makten & Kvadraterna.

Podcast: Så byggde Thomas Holm värde där andra såg risk

”Vi har byggt ett bolag på sälj och siffror.”

 Tillbaka till förstasidan