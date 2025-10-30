Ikonisk arena till salu – måste betala av skuld

Den välkända och stora fotbollsarena Maracanã i Rio de Janeiro är till salu, enligt mediauppgifter. Ägaren hoppas kunna sälja för motsvarande 3,5 miljarder kronor.

Anledningen till den möjliga affären är att delstaten Rio de Janeiro, som äger Maracanã, har en skuld till den brasilianska regeringen på hela 20 miljarder kronor, uppger tidningen L’Équipe. Att avyttra arenan uppges ha en hög prioritet.

Förutom den stora fotbollsarenan ingår även ett närbeläget sportkomplex, bland annat en stor inomhusarena med en publikkapacitet på cirka 12.000 åskådare.

Delstaten har försökt sälja tidigare. För 15 år sedan förhandlade man med affärsmannen Eike Batista – utan att lyckas ta affären i mål.

Arenan invigdes 1950 och samma år spelades VM i fotboll i Brasilien där finalen och flera matcher avgjordes på Maracanã. Fotbolls-VM avjordes där även 2014 och 2016 var arenan värd för Olympiska spelen.

Maracanã är hemmaarena för klubbarna Flamengo och Fluminense, liksom åt det brasilianska landslaget. Kapaciteten numera är cirka 75.000 åskådare.