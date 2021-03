Ikeas nya koncept till Bromma Blocks

Det handlar om ett mindre butiksformat där kunder får hjälp med heminredningslösningar. Studion öppnar under sommaren. Enligt uppgift till Fastighetsvärlden är förhyrningen på 740 kvm. Lokalen finnas ett våningsplan upp, ovanför Åhléns.

Gallerian Bromma Blocks ägs av CBRE Global Investment Partners (CBRE GIP) sedan 2018.

– Under de senaste åren har Ikea öppnat upp butiker i mindre format i storstäder som Paris, New York och Tokyo. Nu är det Stockholms tur. Med vår planeringsstudio vill vi inspirera stockholmarna att tillsammans med oss skapa ett bättre och mer hållbart liv hemma – till ett pris som de flesta har råd med, säger Lena Herder, landschef på Ikea Sverige och tillägger att livet hemma kanske aldrig varit så viktigt som mitt under en global pandemi.

Ikeas planeringsstudio är ett mindre butiksformat där kunder får hjälp att planera och beställa mer komplexa heminrednings­lösningar som kök, sovrum och förvaring.

– Bromma med omnejd har en stark befolkningstillväxt och här byggs många nya bostäder. Genom närvaron i Bromma Blocks ökar vi vår tillgänglighet och vi ser fram emot att få möta våra kunder på ett nytt sätt och på en ny plats, säger Cia Fritzson Gårdnäs, regionchef på Ikea Sverige.

Fram till 2025 planerar Ikea att öppna fyra nya butiker i olika format i Stockholmsområdet – på mellan 800 och 15.000 kvm. Fastighetsvärlden har tidigare berättat om Ikeas jakt efter en större lokal där man kan visa merparten av sitt sortiment, läs mer här.

Ikea har idag två stora varuhus, i Kungens Kurva och Barkarby, samt enheten Ikea Kök på Regeringsgatan 65, i huvudstadsområdet.