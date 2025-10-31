Ikea satsar i Varberg

Ikea tar över en lokal som stått tom sedan en tid tillbaka.

Butiken blir 120 kvadratmeter stor och öppnar i början av 2026. Fastighetsägare är konsumentföreningen Coop Varberg.

– Att Ikea väljer Galleria Trädgården är en stark signal om Varbergs attraktionskraft och Galleria Trädgårdens roll som handelsnav i stadskärnan. Det här stärker inte bara vårt utbud, utan bidrar också till ett ännu mer levande centrum, säger säger Anna Bengtsson, vd Galleria Trädgården.

– Läget är perfekt för Ikea eftersom många som bor i regionen redan åker till Varberg för att handla eller umgås. Dessutom ligger Varberg strategiskt mellan Halmstad och Göteborg, säger Calle Grindheim, varuhuschef på Ikea i Kållered, i ett pressmeddelande.

Ikea har nyligen återöppnat ett stort varuhus i Mölndal.