Ikea planerar 20 nya butiker i Europa och Nordamerika

Ingka Group, den största återförsäljaren inom Ikea, presenterar nu nästa steg i expansionen av sitt nya butikskoncept i mindre format. Målet är att bli ännu mer tillgängliga för människor i mindre städer och förorter. Under de kommande sex månaderna planerar företaget att öppna 20 nya butiker, som ska komplettera de traditionella Ikea-varuhusen och bli en naturlig del av människors vardag.

Ingka Group arbetar för att bli mer tillgängligt, prisvärt och hållbart. Efter flera decennier med stora Ikea-varuhus i städernas utkanter och senare etableringar i centrala lägen i storstäder, tar företaget nu nästa steg för att nå ännu fler människor – även på platser där man hittills inte funnits.

I Frankrike öppnar Ikea till exempel sin första kompakta butik på 2 000 kvadratmeter i Limoges till sommaren, och fler etableringar planeras runt om i landet. Coimbra blir den första staden i Portugal att få det nya butikskonceptet, med en butik på över 4 000 kvadratmeter. I Polen planerar Ikea samtidigt att öppna sin andra butik i det nya formatet i Białystok innan årets slut.

Butikerna fokuserar på produkter för vardagens behov. Kunderna kommer att kunna hitta över 2 000 heminredningsprodukter och tillbehör direkt i butiken, samtidigt som hela sortimentet finns tillgängligt via flexibla alternativ för upphämtning eller hemleverans. Det nya formatet är mer kostnadseffektivt och kan etableras betydligt snabbare än traditionella eller storstadsbaserade varuhus. Konceptet kombinerar planeringstjänster, kunniga medarbetare, ett utvalt matutbud och ett smidigt läge på platser där människor redan gör sina dagliga inköp.

– Med pilotbutiken som redan har öppnat har vi sett att kunder verkligen uppskattar att ha Ikea närmare sig och på platser som passar naturligt in i deras vardag. Vi har också lärt oss hur viktigt det är att sätta rätt förväntningar på vad det nya formatet erbjuder och hjälpa kunderna att få ut det mesta av sitt besök. Framöver kommer vi att ta med oss dessa lärdomar för att säkerställa bästa möjliga kundupplevelse i de nya butikerna och fortsätta utveckla konceptet., säger Juvencio Maeztu, CEO of Ingka Group, Ikea.

Satsningen på mindre butiker är en del av Ingka Groups investeringsplan på 5 miljarder euro över tre år, som omfattar både nya etableringar och utveckling av befintliga varuhus på de flesta av företagets 32 marknader.

Efter räkenskapsåret 2026 kommer Ingka Group att utvärdera hur de nya kompakta butikerna har presterat och därefter besluta om nästa steg.