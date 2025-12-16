Ikea Planera och Beställ som det ser ut i Nova Lund. Foto: Fastighetsvärlden

Ikea öppnar i Visby

Ikea öppnar i Visby. Den blir dock inte lika stor som det idag närmaste varuhuset för gotlänningarna, det om 63.000 kvm i Kungens kurva i södra Stockholm. Förhyrningen i Visby är endast 100 kvm.

Gotlands är alltså nästa destination för möbelkedjans expansionsplan.

Till våren öppnar butiken på Österväg 5 i centrala Visby. Det blir en planeringsbutik och ett showroom. Ikeas lilla butik blir granne med konditori Siesta på Östercentrum, uppger Hela Gotland.

Hyresvärd är Clas Möllerström.

FV har de senaste tiden berättat om en handfull nya Ikea Planera och beställ runt om i landet, bland annat i Varberg, Östersund, Skövde och Borås.

