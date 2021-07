Ikea om planerna i Sverige och Stockholm

Fastighetsvärlden har tidigare berättat att Ikea satsar på fyra nya butiker i Stockholmsområdet fram till 2025.

Nu har två presenterats. En konceptbutik öppnar vid Bromma Blocks inom kort (14 juli). Och det stora cityvaruhuset i Gallerian hos AMF Fastigheter som öppnar sommaren 2022.

Ikea har tidigare för Fastighetsvärlden berättat att man i Stockholmsområdet planerar för fyra nya butiker mellan 800 och 15.000 kvm. Men Miriam Swärdh, market manager Ikea Kungens Kurva, som medverkade vid lanseringen av Ikea i Gallerian, vill för Fastighetsvärlden inte kommentera om förhyrningen i Gallerian, i ett extremt centralt läge, ska ses och jämställas som den stora ”15.000 kvm-förhyrningen”.

– Allt jag kan säga är att vi fortfarande planerar för ytterligare två butiker i Stockholmsområdet.

Jakten på en stor cityetablering har pågått i tre år. Miriam Swärdh säger att Ikea har haft alternativ att välja bland inom tullarna, utan att nämna några fastigheter.

Varuhuset i Kungens Kurva (Huddinge) öppnade 1965 och det i Barkarby (Järfälla) 1993.

Ikea har sedan tidigare flera band med AMF Fastigheter. Sedan våren 2017 har Ikea en köksbutik om 400 kvm i Europahuset, som ägs av AMF Fastigheter, på Regeringsgatan 65. Förhyrningen var inledningsvis en pop up, men blev en succé och förhyrningen blev permanent. Våren 2019 öppnade även Ikea en pop up i form av en sängbutik i AMF Fastigheters projekt The Lobby på Regeringsgatan 61.

Köksbutiken på Regeringsgatan kommer att stänga i samband med att Ikea öppnar i Gallerian.

2019 stängde Ikea satsningen i Enebyängen, Danderyd, där ett ”service och pick up” etablerats på 2.300 kvm hos Savills IM tre år tidigare.” Vi har lärt och mycket av testet”, uppgav Ikea till FV i samband med stängningsbeslutet.

I början av 2013 kunde Fastighetsvärlden avslöja att Ikea och Ikano Retail Centres planerade för en jättesatsning i den södra delen av Slakthusområdet, efter en överenskommelse med Stockholm stad. Enligt uppgift till FV handlade det om en möjlighet att skapa 136.000 kvm handelsytor, för ett fullstort varuhus och en stor galleria bredvid. Sommaren 2015 gav Ikea och politikerna upp projektet där. Trafiksituationen ansågs bli svårlöslig och Ikea ville inte vänta på att den nya tunnelbanestationen där skulle bli klar (trafikstart nu uppges ske 2030).

Ikea har idag cirka 480 varuhus i ett 50-tal länder. I Sverige finns 20 varuhus. Ikeas senaste strategin sedan en handfull år är att inta de bästa lägena i stadskärnorna och det har man bland annat gjort i New York, Tokyo och Paris – och snart alltså i Gallerian i centrala Stockholm sommaren 2022.

En annan ny strategi, som testas i Sverige, är att göra mindre förhyrningar i mellanstora städer där avståndet till ett fullstort Ikeavaruhus bedöms som långt. Ikea söker nu butikslokaler för ett tiotal sådana butiker.

När det gäller nya butiker i regionstäder och medelstora svenska städer har Ikea redan offentliggjort den första satsningen på ”komplementsbutiker” och det är en förhyrning i Norrköping. Där har Ikea hyrt 75 kvm i Ingelsta Shopping som ägs av Eurocommercial.

I de mindre butiksformaten kommer kunderna möta heminredningsexperter och få personlig service för att planera sina hem eller beställa produkter ur Ikeas sortiment. Alla produkter levereras sedan dit kunden föredrar, men inga produkter går att ta med sig hem direkt.

Ambitionen är att öppna i ett tiotal svenska städer redan under 2021.

Följande städer skulle kunna bli aktuella för konceptet, helt utifrån Fastighetsvärldens spekulation:

Nyköping

Eskilstuna

Luleå (13 mil från det smått heliga varuhuset i Haparanda)

Nacka (det saknas en butik österut i 08-området, men kommunen får fin access till Gallerian via den nya tunnelbanelinjen),

Täby (saknas enhet i nordöstra Stockholm. För länge sedan ryktades det om ett fullstort varuhus i Rosenkälla (Österåkers kommun), men det stämmer numera inte med Ikeas nya riktlinjer. Arninge känns numera hetare. Kanske Norrtälje med sin höga sommarbefolkning),

Kristianstad (som tidigare nobbats för ett fullstort varuhus eftersom kommunen ligger 6,5 mil från det ”heliga” varuhuset i Älmhult

Borås

Karlskrona (förlorade en gång i tiden kampen mot Kalmar)

Lund (dock nära till både Malmö och Helsingborg)

Halmstad

Södertälje (nära till Kungens kurva),

Skellefteå

Östersund

Falun (dock nära till varuhuset i Borlänge)

Skövde

Örnsköldsvik

Visby

Under tiden som de planerna pågår gör Ikea mycket stora investeringar i Kungens kurva där varuhuset byggs om och i Barkaby där man bygger ut logistikkapaciteten. I Kungens kurva fanns under ett tag en stor rivnings- och ombyggnadsplan med målet att bygga ett helt nytt varuhus, men den planen skrotades.

I nummer 9/2009 publicerade Fastighetsvärlden en lång och exklusiv intervju med Ingvar Kamprad där han endast talar om fastigheter. Läs intervjun här.